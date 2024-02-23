醫院劣食︱英國醫院餐「劣食」曬冷　薯仔腐爛發黑難入口　1款菜式賣相似糞便極嘔心

▲ 英國醫院餐「劣食」曬冷：薯仔腐爛發黑，1款肉類賣相似糞便極嘔心！

公立醫院膳食向來味道、賣相欠佳，更甚令人見到就「反胃」，究竟有幾誇張？英國不少民眾近日分享入住當地公立醫院的膳食體驗，當中不少膳食賣相都極差，「香腸伴薯蓉」看上去更與排泄物沒分別，讓網民大為驚訝。

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綜合外媒報道，近日有不少英國民衆分享出曾入住當地公立醫院體系、國民保健服務(NHS)旗下醫院時，被「款待」過的膳食相片，叫人大開眼界。

從中可見，各式醫院餐都非常「頹、劣」，譬如有「薯條溝醬汁」、幾片沙律菜葉配半隻烚蛋、被壓扁壓碎的餡餅和魚手指等，不但賣相極差，更沒有任何營養價值可言，至於味道亦可想而知。有網民指某次自己住院一日，要了一份奄列作為午餐，結果評價乾柴的口感令她失望至極，直呼「好噁心！」。

薯仔腐爛發黑 一款肉食似糞便極嘔心

而這些醫院膳食不但買相差，甚至還出現變質食物。有網民分享相片顯示，膳食中提供的薯仔，中間部分竟已腐爛發黑，根本無法入口。

還有一款本應味道尚可的「香腸伴薯蓉」搭配餐湯的菜式，卻令人瞠目結舌，原因是碟内香腸呈啡色捲起、表面凹凸不平，底下更有一灘香腸本身的半透明啡色醬汁，看上去可謂和排泄物的樣子沒太大區別；甚至搭配的餐湯亦是濃稠的黃啡色，不開胃程度實在「一言難盡」。

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醫院節省開支棄厨房 病患全吃「即食餐」

事實上，自2014年，英國國民保健服務轄下醫院為節省開支，選擇在病人膳食開支上減省近一成預算，令食物質素變得參差。不少醫院不再使用廚房煮飯，而改為購入提前调味、烹制好的現成食品，隨便搭配供予病人，一頓餐費只需約1.37英鎊（約港幣13元）。

鑒於NHS醫院「劣食」個案，有關當局現時已派人跟進。政府發言人稱，醫院膳食的營養重要性已獲廣泛接受；醫院食品指南中也強調，能夠確保所有患者在這些膳食中獲得最佳營養。

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責任編輯：羅嘉欣