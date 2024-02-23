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時尚速報丨魏浚笙Mike導親自示範　6位型男分享長褲學問

娛樂 17:48 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

Jeffrey 以 ABC 經典剪裁西褲款長褲配以一身層次穿搭

lululemon 近日邀請六位時尚型男，包括新生代歌手及演員魏浚笙 (Jeffrey)、香港劍擊代表兼 lululemon 品牌大使蔡俊彥（Ryan）、電視台導演劉諾衡 （Mike 導）、曹梓冲 （Alfred） 與方震揚（RainP），及棟篤笑才子Jordan Leung，演繹多款 ABC 系列長褲，為不同風格男士提供各種場合的穿搭靈感。

魏浚笙表示：「我特別喜歡ABC褲款輕盈順滑的觸感，長時間穿著也完全沒有束縛感。布料挺身且不易皺摺，不用熨燙或多花時間打理亦能完成俐落造型。現在無論是日常穿搭、出外旅遊或公幹，ABC長褲都是我的衣櫥必備。」

Mike、Alfred和 RainP 分別身穿 ABC 寬鬆 剪裁五口袋設計長褲、ABC 運動褲及 ABC套穿式長褲，打造出玩味比例配襯。

Mike 導：「在香港夏天穿著長褲經常會感到焗促，試穿 ABC 褲款後發現原來同一條褲子可同時具備乾爽透氣感、有正裝褲款的外型而沒有那種厚重感，很適合日常不同場合穿著。」

蔡俊彥：「ABC 修身剪裁長褲貼服、富彈性而質感舒適，令我活動時無拘無束。它的多褲袋設計方便收納隨身小物之餘，仍能保持褲子原來的版型，讓我外出時可解放雙手。

曹梓冲：「之前曾因為穿著用料和設計欠佳的褲子而導致『爆呔』等尷尬經歷，但換上出色剪裁和彈性的 ABC 褲款則不會遇上這些問題，褲襠的設計大大減低了繃緊感，讓我可靈活活動。多種長度選擇亦讓我覺得十分貼心。」

Ryan 穿上 ABC 修身剪裁五口袋設計長褲

方震揚：「超高彈性的 ABC 褲款連好動和喜歡挑戰如打翻、一字馬等高難度動作的我都能活動自如，平日外出、上班和穿梭各種拍攝場地當然也綽綽有餘。」

Jordan 以 ABC 經典剪裁西褲款長褲呈現出休閒率性格調。

Jordan Leung：「我經常要到外地出行和表演，服飾都儘量以輕便為主， ABC 長褲外型斯文而又不失休閒服的舒適感，既可讓我在機上穿著，同時亦可作表演穿搭之用，一條就可配襯出多個造型，大大減少了行李的負擔。加上方便打理的不易皺面料，十分適合忙碌的都市男士。」

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