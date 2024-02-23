【中學不雅照】救助兒童會：呼籲大眾不應傳播照片　傳播或分享或觸犯法律

▲ (網上圖片)

網上多個群組流傳港島南區一間中學，有一名男籃球教練與一名女學生關係密切，文中更附上多張不雅照片。育局回覆查詢時指，非常關注有關事件，知悉後即時聯絡學校跟進了解。學校已啟動危機處理小組跟進，包括即時解僱有關教練，並為有需要學生及家長提供輔導和支援。據悉涉事學校為薄扶林余振強紀念第二中學。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，對於在網絡上流傳的一名男籃球教練與女中學生的多張不雅照片的新聞報導，事件令人深感憂慮。



香港救助兒童會作為致力於兒童權益和兒童保護的機構，對任何針對兒童及青少年的剝削表示強烈譴責。事件可能對受害青少年的身心健康產生深遠影響。



呼籲各界為受影響的學生、其家庭和其他受此事件影響的人提供全面的心理支援服務，以幫助他們應對事件帶來的精神及情緒困擾。呼籲大眾不應傳播相關不雅照片，以免對受害者造成二次傷害。違反他人意願並涉及私密影像的行為被視為「影像性暴力」，包括以及未經同意下發布私密影像，或威脅如此行事，應尊重他人的身體界線和意願。當我們在網絡上分享或發送內容時，應慎思有可能的網絡風險。

傳播和分享不雅照片有可能觸犯法律。 在香港發布淫褻物品，無論是否知道該物品是淫褻物品，都有機會構成罪行。此外, 《2021年刑事罪行（修訂）條例》亦指明，未經同意下發布或威脅發布私密影像，亦屬違法。



如果任何人遇到影像性暴力，都不應受到指責，也不需要獨自承受。在需要的時候，請尋求專業機構的支援，與你一同面對。救助兒童會對任何形式的兒童傷害採取零容忍態度，我們敦促社會各界人士制止線上線下針對兒童的暴力行為。

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責任編輯：陳展棋