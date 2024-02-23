網絡熱話︱香港迪士尼靚仔員工熱爆小紅書　撞樣男團成員獲封「真人版王子」

▲ 香港迪士尼靚仔員工風靡萬千少女，人氣更直逼卡通人物LinaBell。

迪士尼樂園是締造不少夢幻童話的地方。近日，香港迪士尼除了必影景點之外，還有一個風靡萬千少女全新的行走打卡人物，真身竟是一位男工作人員，據聞他被封為「真正王子」，在小紅書爆紅，大批內地遊客更專程在迪士尼尋找他的身影，勢要與他成功影合照，其人氣更直逼卡通人物LinaBell！

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根據小紅書帖文，香港迪士尼一位男員工近日就紅遍網絡，他與遊客們的合照更在小紅書熱爆。據悉，這位男員工名為「SANTI」，雖然國籍未悉，但光從相片已看到五官深邃，擁有深啡色的頭髮及眉毛，絕對是「異國王子」的外表，成功吸引大批粉絲。

根據網友表示，該男員工通常與人氣卡通人物LinaBell同場。而SANTI十分稱職，與他合照基本上來者不拒，只在帶領卡通人物進場才會禮貌地婉拒合照。男員工「異國王子」的外表常常被人氣角色LinaBell抱住，網友高呼：「為什麼不當王子？」

SANTI原來是「00後」模特兒。據了解SANTI現在暫居香港，同時是合約模特兒。他不時都會在社交平台上分享自己的生活照，平日喜歡音樂和電影的他，原來曾經留過長髪，帥氣程度直迫現在。

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網友：真人又高又帥跟男團成員撞樣

SANTI爆紅後，不時會在小紅書上看到SANTI被女遊客包圍的照片，不少網民更因為他的外表而入園，希望可以野生捕獲真人。網友見過真人，都紛紛大讚其「真人又高又帥」、「不笑的時候有種憂鬱的氣質」、「港迪最帥的工作人員」、「笑起來真的好可愛好溫柔」。同時，更有網友指SANTI撞樣男團P1X3L成員歐鎮灝（George），並直接封他為「真正迪士尼王子」！

▲ 網民指與P1X3L成員‎歐鎮灝（George）撞樣。（相片來源：IG）

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責任編輯：王明芳