  • 19°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱香港迪士尼靚仔員工熱爆小紅書　撞樣男團成員獲封「真人版王子」

休閒消費 18:59 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

香港迪士尼靚仔員工風靡萬千少女，人氣更直逼卡通人物LinaBell。

迪士尼樂園是締造不少夢幻童話的地方。近日，香港迪士尼除了必影景點之外，還有一個風靡萬千少女全新的行走打卡人物，真身竟是一位男工作人員，據聞他被封為「真正王子」，在小紅書爆紅，大批內地遊客更專程在迪士尼尋找他的身影，勢要與他成功影合照，其人氣更直逼卡通人物LinaBell！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子手作｜零難度+低成本親子手作　1分鐘學識好玩「轉轉夾糖機」

根據小紅書帖文，香港迪士尼一位男員工近日就紅遍網絡，他與遊客們的合照更在小紅書熱爆。據悉，這位男員工名為「SANTI」，雖然國籍未悉，但光從相片已看到五官深邃，擁有深啡色的頭髮及眉毛，絕對是「異國王子」的外表，成功吸引大批粉絲。

根據網友表示，該男員工通常與人氣卡通人物LinaBell同場。而SANTI十分稱職，與他合照基本上來者不拒，只在帶領卡通人物進場才會禮貌地婉拒合照。男員工「異國王子」的外表常常被人氣角色LinaBell抱住，網友高呼：「為什麼不當王子？」

SANTI原來是「00後」模特兒。據了解SANTI現在暫居香港，同時是合約模特兒。他不時都會在社交平台上分享自己的生活照，平日喜歡音樂和電影的他，原來曾經留過長髪，帥氣程度直迫現在。

點擊圖片放大
+4
+3

網友：真人又高又帥跟男團成員撞樣

SANTI爆紅後，不時會在小紅書上看到SANTI被女遊客包圍的照片，不少網民更因為他的外表而入園，希望可以野生捕獲真人。網友見過真人，都紛紛大讚其「真人又高又帥」、「不笑的時候有種憂鬱的氣質」、「港迪最帥的工作人員」、「笑起來真的好可愛好溫柔」。同時，更有網友指SANTI撞樣男團P1X3L成員歐鎮灝（George），並直接封他為「真正迪士尼王子」！

網民指與P1X3L成員‎歐鎮灝（George）撞樣。（相片來源：IG）

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

流行時尚｜Hailey Bieber推出唇蜜手機殼　總共四色外出補妝好輕鬆
18:22 2024/02/20
流行時尚｜Hailey Bieber推出唇蜜手機殼　總共四色外出補妝好輕鬆
快閃紅心｜旅遊業界結合巨型紅心與地道文化　辦「快閃追心團」發掘城市魅力
15:59 2024/02/20
快閃紅心｜旅遊業界結合巨型紅心與地道文化　辦「快閃追心團」發掘城市魅力
IKEA優惠︱IKEA一連28日過千產品勁減低至半價　符合一條件再享折上折
今日 13:40
IKEA優惠︱IKEA一連28日過千產品勁減低至半價　符合一條件再享折上折

你可能感興趣

流行時尚｜Hailey Bieber推出唇蜜手機殼　總共四色外出補妝好輕鬆
18:22 2024/02/20
流行時尚｜Hailey Bieber推出唇蜜手機殼　總共四色外出補妝好輕鬆
快閃紅心｜旅遊業界結合巨型紅心與地道文化　辦「快閃追心團」發掘城市魅力
15:59 2024/02/20
快閃紅心｜旅遊業界結合巨型紅心與地道文化　辦「快閃追心團」發掘城市魅力
IKEA優惠︱IKEA一連28日過千產品勁減低至半價　符合一條件再享折上折
今日 13:40
IKEA優惠︱IKEA一連28日過千產品勁減低至半價　符合一條件再享折上折
網絡熱話 Disney 小紅書 迪士尼樂園 香港

最高瀏覽

【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）