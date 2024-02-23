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回憶守護隊丨何洛瑤體驗錢湯員工生活　Sica出浴：享受片刻嘅寧靜

娛樂 19:15 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

何洛瑤（Sica）在ViuTV節目《回憶守護隊》其中一集體驗錢湯工作。

何洛瑤（Sica）主持的ViuTV新節目《回憶守護隊》講在世上有人會將舊物修葺、翻新、改造，甚至化為生活，讓回憶得以在現代延續及重生。

而Sica到日本各地偵察，尋找各地的年代遺物，發掘日本人如何守護回憶，與觀眾見證各種把舊物融入現代生活的創意、毅力與堅持。

馬友旅遊部丨Marco與Sica成「熒幕CP」感尷尬　何洛瑤認現時單身談擇偶條件

何洛瑤主持的ViuTV節目《回憶守護隊》。

Sica當半天錢湯員工
 
在今晚（2月23日）播出的《回憶守護隊》，主題為日本傳統的公眾浴池----錢湯！錢湯歷史悠久，其作用除供大眾洗澡，另一重大功能就是讓左鄰右里聯繫感情。

今次，Sica來到1955年創業的「狛江湯」浴池擔任半天錢湯員工，店主要求Sica要在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房。Sica將錢湯的招牌貼在胸口並解釋：「因為掛住依個招牌我就要對得住依個地方，加油！」

不論是清潔浴池或是打掃桑拿房，Sica仍保持其一貫搞鬼的作風，逗得眾人哄堂大笑。

終於完成所有任務，Sica披上鮮艷的黃色浴巾享受錢湯：「我認識嘅錢湯係以交流為主，不過今日我孤身一人，所以我同自己交流或者享受片刻嘅寧靜，唔講嘢。」。

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錢湯改建成咖啡店
 
Sica之後去到一間由錢湯改建而成的咖啡店，咖啡店的裝潢保留了很多錢湯的風格，更加入了不同的可愛元素，與裝扮可愛的Sica融為一體。

到了晚上，Sica換上浪漫的女裝洋裝，坐在錢湯的番台上即場飾演霸氣主席：「依家就要收錢喇，大人390（日元）、中人150（日元）、小人60（日元）。大人中人小人，你哋決定自己係咩人，不過你係我嘅人！」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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