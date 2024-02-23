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【精神健康】馬會撥捐7.9億支援8項精神支援計劃　料惠及15.4萬市民

社會 18:39 2024/02/23

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（左起）香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀，「賽馬會平行心間計劃」諮詢委員會召集人 關則輝，計畫受惠者Cyrus，香港賽馬會董事 黃嘉純，精神健康諮詢委員會主席 林正財醫生，計畫受惠者黃先生，安老事務委員會主席、「賽馬會樂齡同行計劃」 諮詢委員會召集人李國棟醫生，香港賽馬會慈善事務部主管（健康社區）陳載英。（王韻青攝）

精神健康問題近年越受關注，馬會宣布透過慈善信託基金撥捐逾7.9億，與政府、27個非政府組織、逾360間學校和大學合作，支持8項情緒支援措施，包括將「樂齡同行計劃」擴展至45歲或以上人士，並於三個地區康健中心開展先導計劃，亦會擴展平行心間計劃及將「Open 噏」容量擴大1成等，預計逾15.4萬市民可直接受惠，亦能支援逾1.8萬名照顧者等。

馬會董事黃嘉純表示，馬會期望與各界聯手，多管齊下透過基層醫療、學校和社區層面，以及線上線下的情緒健康服務和全港性評估等，為市民提供全面支援。8項措施將包括，將樂齡同行計劃服務由長者擴展至45歲或以上人士，並會與18區康健中心合作，在基層醫療層面促進精神健康支援，將先在南區、西貢區及黃大仙區的康健中心展開先導計畫，正與政府商討，料年中可推行，亦預計可為約1.3萬名有潛在風險或抑鬱人士提供服務。

至於針對青年人的支援，馬會會將24小時網上情緒支援平台「Open噏」的容量擴大1倍，讓2.2萬青少年得到即時專業情緒支援；而提供社校一站式情緒家健康支援服務的平衡心間計劃也將擴展至130間中學，鼓勵師生創立「平衡心間站」和「平衡心間學會」，並培養學生、教師及青年工作者的情緒自我管理能力，料可惠及8萬中學生。另馬會也會為逾5000名小學生在3年間，透過實體課堂和網上平台接受社交及情緒管理培訓，並為教師及家長提供訓練，協助建立情緒管理能力等。

另外，港大賽馬會防止自殺研究中心也將研發一套「預防自殺預警系統」，協助後學校等團體加強預防自殺；而港大也將招募8000名青少年參與一項社區為本的縱向研究，持續評估青少年的精神健康狀況。

香港賽馬會慈善事務部主管（健康社區）陳載英表示，精神健康問題在任何年齡都很嚴峻，除加碼做好原有項目，這次亦特別希望建立危機機制，並透過大型研究了解尤其年輕人的精神健康情況，相信可助全面支援，幫助各個階層。

73歲的黃伯數年前從內地來港與女兒同住，因人生路不熟，擔心迷路而甚少外出，常感孤單及抑鬱，2022年染新冠後情緒亦再轉差，且無胃口進食，試過一餐只吃一條菜，最嚴重時體重只有36公斤，更曾出現輕生的念頭及舉動，被送往醫院治療及觀察。女兒其後到樂齡同行計劃合作夥伴、位於深水埗的一間長者中心尋求協助，在社工介入後逐漸敞開心扉，開始參與中心不同的活動，並有樂齡之友義工帶其外出遊玩等，終走出困境及重拾社交生活。黃伯甚至將用豐富的木工經驗，在長者中心開班授徒，教授木工技巧及製作家私，亦鼓勵有情緒低落的長者尋求協助。

現年20多歲的Cyrus，疫情間在英國升讀大學，面對適應大學生活和學業等的挑戰，感到壓力及迷茫，開始變得寡言及出現嚴重失眠問題，情緒也變得煩躁易發脾氣。其後返港上網課後才自行上網查找失眠的解決方法，並認識到「Open噏」平台，經平台介紹參與平衡心間計劃，由社工介入幫助應對失眠問題，如控制起床時間、紀錄睡眠狀況及生活，找出失眠原因等，首月失眠問題仍較反覆，其後就已甚少出現。

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記者：黃小冰

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