【居屋撻訂】北角驥華苑51折樓王撻訂　賣$530.9萬可眺維港

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居屋及綠置居新盤狂錄撻訂，竟然輪到居屋「樓王」都要撻訂。如以綠表首期5%計算，房委會錄收入逾26.5萬元。

2022年推售的居屋，市價51折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。

居屋樓王撻訂

居屋這期售價最高530.9萬元、呎價$1.16萬元，該期「樓王」的北角驥華苑高層單位32樓7室，據房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，該單位買家已於今年1月25日「撻訂」。

北角驥華苑屬單幢式「插針樓」，提供248個單位。而撻訂的「樓王」單位位於32樓7室，售價為5,309,500元，實用面積為457平方呎，呎價高達11,618元。

該單位屬「開門見廁」設計，面向渣華道和電照街交界，可望到維港景，亦是坐擁最暸闊海景單位之一。

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