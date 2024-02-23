馬德鐘愛犬脾臟腫瘤爆裂內出血　緊急送院開刀：命懸一線

▲ 馬德鐘父子與爰犬Rocky。

馬德鐘主演TVB新劇《再見·枕邊人》將在下周一（2月26日）播出，他趁劇集出街前與太太張筱蘭到內地旅行拍拖，享受二人世界。可是，他在今天（2月23日）突然在個人平台呼籲各界集氣！

愛狗之人馬德鐘的視家中毛孩Rocky如家一般，他卻憂心表示：「前幾晚Rocky突然脾臟腫瘤爆裂內出血，命懸一線。」

馬德鐘在個人IG上載多張金毛尋回犬Rocky的照片指，愛犬日前在家向馬德鐘的兒子馬在驤淒厲嚎哭後趴在地上，馬在驤覺得不對勁，於是急召寵物救護車將Rocky送動物醫院治療。

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馬德鐘愛犬命懸一線

經醫生檢查發現Rocky脾臟腫瘤爆裂內出血，身在外地的馬德鐘透過視像通話安撫愛犬，以及向兒子了解情況。

馬德鐘表示，愛犬幸及時送院救回一命：「牠的病情只有三個可能的處理方法，一是打針盡早送牠一程；二是保守治療，食止血藥帶牠回家，好彩可能會止到血，唔好彩痛苦延長隨時會走；三是進行脾臟切除手術，立即止血，但餘下平均壽命可能預計得1至2個月。」

結果，他們選擇為Rocky進行脾臟切除手術，牠翌日平安回家。馬德鐘感激獸醫半夜為愛犬做手術，稱：「情況開始穩定。再次感謝寵物救護車，安全高效送Rocky回家休養！我們會好好陪伴牠度過餘下的日子！請大家為Rocky集氣！」

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