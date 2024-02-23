【傳媒業】報業評議會：上年度共接獲77宗投訴　增加一倍

香港報業評議會今日表示，上年度接獲投訴大增近倍 ，接近六成投訴涉失實、誤導/偏頗，該會將積極推展傳媒資訊素養教育。



該會指出，上年度（2022年11月至2023年10月），共接獲77宗投訴，較前一年度的39宗大增近一倍，按投訴性質劃分，有45宗涉及失實、誤導/偏頗，佔整體投訴近六成，13宗涉及淫褺不雅或血腥暴力，佔整體投訴近兩成，9宗涉私隱，餘下12宗



由於大部份投訴個案，均涉及網上新聞內容，個別投訴經本會向新聞機構提醒後，問題已即時修正；而所有投訴個案經本會執行委員會評審後，絕大部分被評為「不成立」或「無法處理」，原因與投訴人對新聞運作理解不足、未能提供失實證據，又或誤把評論文章當為新聞內容等情況有關，其中一涉及血腥的投訴，已去信相關新聞機構作出勸喻。



評議會主席彭韻僖表示，隨著人工智能的盛行、社交媒體大行其道，不少市民尤其是年輕新生代，並非透過專業新聞網站獲得新聞資訊，市民大眾學懂如何明辨真偽資訊，刻不容緩。



她表示，香港報業評議會將繼續致力提供一個以公平公正方式，監察報章及其網站新聞內容的平台，以加強業界的自律性；亦積極透過不同的渠道，向市民及師生們，提供傳媒資訊素養教育，提升他們的資訊素養。

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