【新田科技城】環保署承認環評報告錯誤表示雀鳥名稱　要求土拓署一周內提交報告

▲ 環保署。（資料圖片）

新田科技城的環評報告本月2日開放予公眾查詢，香港觀鳥會早前發現，報告中的生態影響評估出現錯誤，包括認錯多種雀鳥物種，在「林鷸」的相片下標註為「澤鷸」、「長趾濱鷸」的相片下標註為「小濱鷸」，而標註為「鳳頭鷹」的相片畫質有限，但相信並非「鳳頭鷹」，而是鷹屬的其他小型猛禽，憂慮容易低估發展對后海灣濕地的生態影響。

觀鳥會稱，環評報告是一份專業而且有法定效力的文件，對這類錯誤感到詫異，認為不單會低估發展對生態環境同各種生物的影響，更會影響報告的可信度，令人質疑新田科技城對環評的「莊嚴」程度，期望相關當局及環境咨詢委員會，嚴格審查該環評報告，確保環評報告提供正確、可靠且全面的生態基線資料，令潛在環境影響可以得到嚴格評估，以及避免任何發展對濕地系統造成不可逆轉的破壞。

環保是今（23日）回應指，已聯絡土拓署跟進有關事件，據初步了解，土拓署顧問團隊在整合環評報告的附件時，因編輯問題，於澤鷸及小濱鷸的名稱標示上配置了不相符的相片，土拓署會向環保署提交修正的附件10.2，至於有關鳳頭鷹的質疑，土拓署顧問確認記錄到的鳥類物種是鳳頭鷹。署方已要求土拓署於一星期內提交報告，詳細解釋有關事件的原因及跟進工作。而根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若環評報告須作出若干修訂，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，便無須重新提交環評報告。

環保署又稱，土拓署顧問的生態基線調查共記錄了152種鳥類，其中68種為重要保護物種。漁護署和環保署審閱有關調查結果及檢視相關資料後，確認生態基線調查所記錄的鳥類涵蓋香港觀鳥會指出的四隻雀鳥物種，包括澤鷸、小濱鷸、林鷸和長趾濱鷸，以及相關環評研究已根據生態調查結果進行生態影響評估。

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責任編輯：黃小冰