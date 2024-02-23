【盛事經濟】港府確認3.23 Dior時裝展延期　Dior暫未交代原因

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港府今年銳意推動更多大型盛事，提振本港經濟及國際聲譽，不過接連「出事」。原定3月23日在本港舉行的國際著名時裝品牌Dior 2024秋季男裝系列時裝展，據悉在啟德郵輪碼頭舉行，但今晚（23日）突然傳出押後的消息，Dior暫未交待原因。而文化體育及旅遊局回覆查詢時確認，收到主辦單位通知活動將會延期，又稱「事實上大型活動延期舉行亦時有發生，我們繼續歡迎大型活動在港舉行。」

去年LV在本港星光大道舉行2024初秋男裝時裝展，引來一致好評。不過另一國際著名時裝品牌Dior原定下月23日在港舉行秋季男裝時裝展，由男裝設計總監Kim Jones發表今年新秋季系列，今日突然押後，據悉有業界人士晚上已陸續收到通知。Dior暫未交待原因，而去年在多哈及巴黎的其他時裝展亦曾取消，但多數涉及政局動盪。

今次Dior時裝展沒有申請文化藝術盛事基金撥款資助，但文化體育及旅遊局、相關部門及文藝盛事委員會曾表示會全力支援相關的舉辦細節。

據悉場地選址為啟德郵輪碼頭，本報向碼頭營運商環美郵輪碼頭董事總經理班智榮查詢，他今晚表示仍未收到正式通知；至於文體旅局亦只確認時裝展取消，發言人指沒有收到原因。

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責任編輯：TOPick港聞組