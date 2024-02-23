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【禽流感】防護中心：22月大染禽流感女童病情轉穩定　未有出現基因變異及抗藥性

社會 22:21 2024/02/23

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防護中心表示，染病女童的病況已轉為穩定。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（二月二十三日）表示，就早前公布的一宗人類感染甲型流感（H9）個案，中心公共衞生化驗服務處最新確認該名22個月大女童感染的病毒分型屬H9N2。

中心發言人表示，根據全基因排列結果顯示，相信從病人樣本取得的H9N2病毒來自禽鳥。有關禽鳥流感病毒並沒有和人類流感病毒基因重新組合，中心亦發現相關H9N2病毒沒有對抗病毒藥物特敏福出現耐藥性的情況。

病人感染病徵已消退，目前仍在瑪嘉烈醫院接受隔離，情況穩定。此外，中心早前公布她的一名家居接觸者曾出現上呼吸道感染徵狀，其咽喉分泌樣本化驗結果對甲型流感病毒呈陰性反應。

衞生防護中心已將個案通報內地衞生部門和世界衞生組織，並已把上述基因排列結果上載至全球基因數據庫（GISAID）。個案的流行病學調查仍在進行中。
 

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責任編輯：陳展棋


 

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