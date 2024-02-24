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【飛機租賃】飛機租賃稅務優惠條例三讀通過　料20年內累計增加4,000億元GDP

社會 10:46 2024/02/24

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運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

《2023年稅務（修訂）（飛機租賃稅務寬減）條例》獲三讀通過。運輸及物流局局長林世雄今日（24日）發表網誌，簡介法例內容。

飛機出租商多屬全球性企業，沒有地域限制，稅務優惠是能吸引它們落戶的主要因素。新法例通過後，當局會落實5項優化措施，吸引更多飛機租賃公司落戶。林世雄預計引入優化措施後，香港在未來20年間，會有共約3,100架飛機會經香港平台出租，在第20年或之前將會創造超過1,000個直接就業職位及約20,000個因聯繫及倍數作用產生的間接職位，並可在20年間累積增加本地生產總值超過4,000億港元。

五大優化措施包括：

  • 容許合資格飛機出租商就為取得飛機而招致的開支扣稅
  • 擴闊飛機租賃稅制的涵蓋範圍，以包括濕租租約及融購租約，並取消租約年期須為至少一年的要求
  • 賦予「飛機租賃活動」一詞較廣泛的定義，以涵蓋將飛機出租予飛機營運商以外的租賃活動
  • 容許扣除因購置飛機而支付予香港境外的非財務機構融資人的利息開支，這些非財務機構融資人可能是借款人相聯者
  • 為合資格飛機出租商和飛機租賃管理商訂明門檻要求以符合經合組織的規定

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責任編輯：黃穎津

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