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尋找世界另一個我丨郭柏妍短裙踩滑板仆倒受傷　A0女神公開擇偶條件

娛樂 10:56 2024/02/24

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

《尋找世界另一個我 台灣篇》的「郭柏妍s」

TVB綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》本周內容為郭柏妍（Rosita）走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅。

雖然「郭柏妍s」相處時間不多，但依然成功極速建立真感情；感性的Rosita除了數度哭成淚人，更一度玩至「見紅流血」，旅程「有血有淚」。

「郭柏妍s」完成拍攝後更有繼續保持聯絡，兼偶爾會sweet爆地「千里互送禮物」關心對方，「同名姊妹情」甚感人。

尋找世界另一個我丨郭柏妍自爆17歲示愛食檸檬　「A0女神」初體驗夜店嚇到尖叫

「郭柏妍s」齊敲鐘祈福。

願「郭柏妍」活得快樂

繼前晚（2月22日）《尋找世界另一個我 台灣篇》Rosita與第一位「郭柏妍」夜店初體驗，手篤半裸肌肉男巨胸嚇到尖叫後，昨晚（2月23日）兩女攜手尋找第二位「郭柏妍」。

三位「郭柏妍」一碰頭便極速發展出惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第二位「郭柏妍」最愛的仁慈公園，又一起參觀其渴望入讀的心儀大學—臺中科技大學。第二位「郭柏妍」與Rosita進行了深情對話，並自揭曾經歷不少不愉快成長經歷，聽到Rosita勁心痛兼忍不住落淚：「一個咁好嘅女仔，點解有咁唔好嘅經歷？好想趁剩下嚟相處嘅時間開導佢。」

「郭柏妍s」成為「同名姊妹情」。

郭柏妍s談女人經
 
「郭柏妍s」又在海旁邊吃喝邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時有過傾慕對象，鼓起勇氣示愛後卻遭對方以讀書為由拒絕，Rosita大方地以普通話分享當下慘食檸檬的感受：「我真的蠻相信…亦有質疑是否我的外型，他不喜歡……」說畢即拿出超厚近視眼鏡重現昔日中學「四眼妹模樣」，呆萌Feel相當殺食。

她們還分享擇偶條件，第二位「郭柏妍」稱喜歡肌肉型男，且最好喜歡動物兼有愛心，Rosita聞言說：「我覺得我們蠻像，喜歡樂觀的，我希望他有自己的興趣，找到自己喜歡的東西並努力奮鬥。」

之後，她們還大膽的談到婚前性行為現象，談到有男生可將性和愛分得很開，Rosita表示：「只有性的話（指男女關係）好奇怪，生活不太健康。」臨別前，兩位「台灣郭柏妍」輪流讀出寫給Rosita的信，還特意學彈兼學唱Rosita有份主演的《下流上車族》主題曲《一家人》，令Rosita感動得失控爆喊，場面感人。

兩位「郭柏妍s」特意練歌，自彈自唱《下流上車族》主題曲送給Rosita。

Rosita仆倒受傷

除感性位，有Rosita的地方亦通常有烏龍位。

事緣她們齊踩滑板和踏單車時，短裙上陣的Rosita踩滑板時不慎失平衡仆倒，導致手踭、膝蓋擦損，幸好僅皮外傷，包紮後Rosita即重新出發繼續開心「踩」，畫面青春又熱血。

Rosita踩滑板時不慎仆倒受傷。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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