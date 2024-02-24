聲夢小花丨炎明熹否認與鄧家杰拍拖　Gigi落閘表明與Kakit沒可能發展

▲ 炎明熹表明與鄧家杰沒有可能發展。

炎明熹（Gigi）成為大學生外，音樂事業發展亦愈來愈好，Gigi感情生活也自然受注意。早前便傳出Gig與參加《全民造星V》出身歌手鄧家杰（Kakit）不時在社交平台互動傳情。

Gigi日前在商場出席公開活動時明確否認緋聞，表明現階段專注工作。她指，與Kakit未認識時曾在網上睇過對方跳舞片，意想不到在一個倒數活動時大家同台。

許冠傑演唱會丨Gigi炎明熹參與拍歌神音樂特輯 Gigi趁機向Sam哥拜年

▲ 炎明熹與鄧家杰（左二）曾一同出席新年倒數活動。

Gigi斬釘截鐵表明立場

不過，她指二人當時並沒太多交流，但後來大家有互相關注彼此的社交平台。

Gigi表示，平時見到朋友的發文便會按讚，沒想到竟會由此傳出緋聞，Gigi更斬釘截鐵稱二人完全沒發展可能。同時Gigi坦言，因這緋聞在情人節前傳出，因此令她在情人節都不敢亂點讚。

目前，Gigi以準備演唱會外還有其他不同工作，她想集中在事業發展上。

▲ 炎明熹表示現時事業為重。

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