爺孫戀丨李龍基連續第4日探監見王青霞　基哥一反過往作風不願受訪

▲ 深情李龍基連續4天到大欖探未婚妻王青霞。

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審。李龍基在2月21日由內地返港後即往大欖探未婚妻，而且深情李龍基更在受訪時對天發誓，待未王青霞出監後即與她結婚，堪稱「痴心情長」。

而73歲的基哥亦連續每天不斷一早到大欖懲教所探Chris，之前每次探監後，他也會接受在場媒體訪問。

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基哥不願受訪

不過在今日（2月23日）第4天，基哥一如以過往再次一早9時到欖懲教所探Chris。

自己駕駛私家車到達的他臉神色凝重，並且不如過往般願接受媒體採訪，他只表示：「唔好意思。」後便入內登記探監。

可是約15分鐘後，他突然步出回私家車拿取外套及紙巾，然後再往探訪人士登記處等候探望王青霞。

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