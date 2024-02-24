【快閃紅心】3米紅心尖沙咀、大澳、深水埗升起 今日展出最後一日
社會 12:09 2024/02/24
今日（24日）是元宵節，也是飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」在港展出的最後一天。
直徑約3米的飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」會在今日於以下多處展出：
|時間
|地點
|尖沙咀鐘樓
|10:00-18:00
|大澳街市街吊橋
|10:00-18:00
|深水埗鴨寮街
|13:00-20:00
而設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心會在下午1時至晚上9時繼續展出。裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。今次是Chubby Hearts項目首次在英國倫敦以外的地方展出，是次展出的紅心直徑達12米，比倫敦版本大四倍。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
記者：黃穎津