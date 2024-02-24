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【快閃紅心】3米紅心尖沙咀、大澳、深水埗升起　今日展出最後一日

社會 12:09 2024/02/24

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」在港展出的最後一天。（資料圖片）

今日（24日）是元宵節，也是飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」在港展出的最後一天。

直徑約3米的飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」會在今日於以下多處展出：

時間地點
尖沙咀鐘樓10:00-18:00
大澳街市街吊橋10:00-18:00
深水埗鴨寮街13:00-20:00

而設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心會在下午1時至晚上9時繼續展出。裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。今次是Chubby Hearts項目首次在英國倫敦以外的地方展出，是次展出的紅心直徑達12米，比倫敦版本大四倍。

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記者：黃穎津

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