【快閃紅心】3米紅心尖沙咀、大澳、深水埗升起　今日展出最後一日

▲ 飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」在港展出的最後一天。（資料圖片）

今日（24日）是元宵節，也是飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」在港展出的最後一天。

直徑約3米的飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」會在今日於以下多處展出：

時間 地點 尖沙咀鐘樓 10:00-18:00 大澳街市街吊橋 10:00-18:00 深水埗鴨寮街 13:00-20:00

而設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心會在下午1時至晚上9時繼續展出。裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。今次是Chubby Hearts項目首次在英國倫敦以外的地方展出，是次展出的紅心直徑達12米，比倫敦版本大四倍。

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記者：黃穎津