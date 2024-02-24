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連詩雅陳家樂元宵節報喜將做新手爸媽　Shiga：2024收到一份最好嘅禮物

娛樂 12:13 2024/02/24

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

連詩雅與陳家樂升呢做爸爸媽媽。

連詩雅（Shiga）與陳家樂升呢做媽媽爸爸！現年35歲的連詩雅在2023年與陳家樂結婚，在今日（2月24日）Shiga在個人社交平台上載大肚照片宣布懷孕，寫道：

一直都係處於平常心
同埋順其自然嘅態度
等待上天嘅安排

2024收到一份最好嘅禮物
好感動 感恩 期待
Summer BB既來臨❤️

祝大家元宵節快樂🫶🏻

#家庭又變大了
#有點不可思議嘅感覺
#仲有點緊張將會做父母🥹
#陳生話仔女都好都要培養佢鐘意曼聯🤣

點擊圖片放大
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同時連詩雅榮升媽咪，她透過經理⼈公司回應傳媒稱：

好開⼼終於可以同⼤家公佈呢個喜訊

我哋⼀直抱住平常⼼等待上天嘅安排

嚟到2024居然收到呢份最⼤嘅禮物

知道⼀刻

好開⼼興奮同時好緊張

希望⼀切順利

寶寶今個暑假平安健康嚟到同我哋⾒⾯

最後今⽇元宵佳節

祝⼤家元宵節快樂

⿓年⼼想事成開開⼼心

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撰文 : TOPick柴犬出動

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