連詩雅陳家樂元宵節報喜將做新手爸媽　Shiga：2024收到一份最好嘅禮物

▲ 連詩雅與陳家樂升呢做爸爸媽媽。

連詩雅（Shiga）與陳家樂升呢做媽媽爸爸！現年35歲的連詩雅在2023年與陳家樂結婚，在今日（2月24日）Shiga在個人社交平台上載大肚照片宣布懷孕，寫道：

一直都係處於平常心

同埋順其自然嘅態度

等待上天嘅安排 2024收到一份最好嘅禮物

好感動 感恩 期待

Summer BB既來臨❤️ 祝大家元宵節快樂🫶🏻 #家庭又變大了

#有點不可思議嘅感覺

#仲有點緊張將會做父母🥹

#陳生話仔女都好都要培養佢鐘意曼聯🤣

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同時連詩雅榮升媽咪，她透過經理⼈公司回應傳媒稱：

好開⼼終於可以同⼤家公佈呢個喜訊 我哋⼀直抱住平常⼼等待上天嘅安排 嚟到2024居然收到呢份最⼤嘅禮物 知道⼀刻 好開⼼興奮同時好緊張 希望⼀切順利 寶寶今個暑假平安健康嚟到同我哋⾒⾯ 最後今⽇元宵佳節 祝⼤家元宵節快樂 ⿓年⼼想事成開開⼼心

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