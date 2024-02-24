連詩雅陳家樂元宵節報喜將做新手爸媽 Shiga：2024收到一份最好嘅禮物
娛樂 12:13 2024/02/24
連詩雅（Shiga）與陳家樂升呢做媽媽爸爸！現年35歲的連詩雅在2023年與陳家樂結婚，在今日（2月24日）Shiga在個人社交平台上載大肚照片宣布懷孕，寫道：
一直都係處於平常心
同埋順其自然嘅態度
等待上天嘅安排
2024收到一份最好嘅禮物
好感動 感恩 期待
Summer BB既來臨❤️
祝大家元宵節快樂🫶🏻
#家庭又變大了
#有點不可思議嘅感覺
#仲有點緊張將會做父母🥹
#陳生話仔女都好都要培養佢鐘意曼聯🤣
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同時連詩雅榮升媽咪，她透過經理⼈公司回應傳媒稱：
好開⼼終於可以同⼤家公佈呢個喜訊
我哋⼀直抱住平常⼼等待上天嘅安排
嚟到2024居然收到呢份最⼤嘅禮物
知道⼀刻
好開⼼興奮同時好緊張
希望⼀切順利
寶寶今個暑假平安健康嚟到同我哋⾒⾯
最後今⽇元宵佳節
祝⼤家元宵節快樂
⿓年⼼想事成開開⼼心
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撰文 : TOPick柴犬出動