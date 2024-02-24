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吳浩康被封「真漢子」感受之有愧　和張致恆相提並論感不開心

娛樂 13:19 2024/02/24

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吳浩康回憶由初出道走紅到人生低谷的種種往事。

吳浩康（Deep）接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，分享首天在地盤開工的難忘經歷，回憶初出道由走紅到人生低谷的前塵往事，並感激好友陳國坤仗義相助。

Deep為養家「能屈能伸」，由去年3月開始化身成「職安真漢子」放下身段走進地盤工作。

面對酷熱天氣，吳浩康穿上內藏風扇的上衣開工，回憶說：「最難忘是開工第一日，正值剛通關，大家報復式地回鄉探親。羅湖站的使用率非常高，我要去羅湖站化糞池污水處理的倉進行搭架工程，旁邊是過去幾天旅客使用完的一缸污水。當時我只想着做好眼前的工夫，每件事都要專業地做好。」

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吳浩康接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。

曾被封陳奕迅接班人

其實Deep在2002年初出道時走勢不錯，更被稱為「陳奕迅接班人」。不過Deep表示此說法猶如現在指他是好爸爸一樣，令他受之有愧。

回想當年在多個頒獎禮中只獲新人獎銀獎，Deep說並不介意：「因為我比他們紅，當時的我很囂張。『你的歌多人聽，還是我的歌多人聽？講完！』公司解釋說是『政治因素』，每個台有自己喜愛的人選，我就輸在這方面。軒仔（張敬軒）是港台人，所以我輸給他，但他現在真的『好勁』，我望塵莫及。他由被忽視一直做到成為今日的張敬軒，那份堅毅很厲害！當年他沒有朋友，我就做他的朋友，到現在我們仍是朋友。」

除「政治因素」，Deep也輸在自己的負面新聞上：「那件事（藏毒被捕一事）我印象好模糊，04 年距今已 20 年，這些年我經歷很多起起跌跌，那個教訓已消化過無數遍。坦白說當日被捕實在是救了我一命，否則我應該食死了。我勸籲年輕人勿恨錯難返……罰款是小事，出街被罵才是大懲罰。他日我兒子也會在網上看到我的新聞，但我要向前行，現在每日都有很多挑戰和責任。」

吳浩康一家三口。

感激陳國坤拔刀相助

與陳國坤識於微時的Deep透露，於低潮期間獲對方拔刀相助：「我們16歲時在水上樂園認識的，我唯一借過錢的人就是他，借了幾萬元。有一次，我們在拍攝劇集造型時遇上，他說：『掂啦！開工啦！』我笑説：『呢排掂。』他鼓勵道：『兄弟從來都掂，唔係淨係呢排！』他給我很多鼓勵，令我好感動！欠他的我已經還了一點，我會繼續還。」

另外，Deep直言對外界常將自己和張致恆相提並論感到不開心：「我們10幾歲已經認識，現在大家都做了爸爸，我也曾經滄海，希望大家給他空間繼續生活。」

備受讚賞受之有愧

主持問他有否建議張致恆跟他入行地盤工作，Deep回應稱：「我有和他談過，他願意嘗試改變，相信他會變，亦希望他可以出來工作。我沒有資格為他講好說話，但至少他沒有一走了之，很多父母因為養不下去便走了。」

今天的Deep成為城中熱話，備受讚賞，表示受之有愧：「我真的沒想到，現在是我形象的新高點，沒有奢望要大家覺得我形象好，很多事情依然做得不盡完美，但大家給我的鼓勵都是無比重要，多謝你們給我空間讓我去走我的人生！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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