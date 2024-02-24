婚後事劇透丨第1至5集劇情預告 　善仁到誠鈞補習社打工覺被靜林刁難

▲ 《婚後事》

TVB新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，描述6位主角包括庸碌中年潘善仁（羅子溢飾）；完美人妻張明芯（陳自瑤飾）；萬人迷甘誠鈞（黎諾懿飾）；拜金女呂靜林（賴慰玲飾）；無根草與愛情狂呂靜海（王敏奕飾）；kidult與交友程式玩家程天暉（羅天宇飾）的多角關係愛情故事，分為「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」四個章節。

每集俱有題旨，呼應相關章節，由一至兩位主角的視角作敘述，展現故事情節的不同版本，透過切換敘述者、視角及時空，突顯當局者迷。

婚後事丨王敏奕自揭遭監製嫌棄 賴慰玲：從演以來喊得最多

第1集（26/2）

（潘善仁視點）約2016、17年，張明芯向丈夫潘善仁提出離婚訴訟，善仁力挽不果。

善仁在不同專上學院擔任兼職講師，備受輕視，其父潘良是其經濟重擔。善仁為爭十歲女兒潘悅的管養權，接受好友甘誠鈞資助，聘請大律師迎戰。

善仁在官司前一直啞忍明芯的支配、否定，以至情緒虐待，惟不忍明芯在庭上受刁難，求和卻不果，明芯更揚言離婚的本錢不是錢，而是夠狠去撕破臉。

原來善仁曾有婚外情，並為此私下寫名為《婚後事》的小說......

第2集 （27/2）

（張明芯視點）明芯是外籍僱傭中心老闆娘兼烹飪KOL，女強人兼完美人妻，多年來因為善仁的性格缺憾而不停犧牲。

明芯曾想原諒善仁出軌，卻因《婚後事》而發現善仁仍深愛出軌對象，因此決意離婚，並為爭潘悅的管養權，於庭上誣衊善仁曾家暴。

然而，潘悅始終心繫善仁，明芯遂孤注一擲，軟硬兼施令閨蜜呂靜林代為於網上公開《婚後事》，製造網絡輿論，公審善仁……

潘悅於善仁醜聞曝光後，表現得全然歸向明芯。

明芯傷人自傷，卻是置之死地而後生。

第3集 （28/2）

（甘誠鈞視點）誠鈞是補習天王，其女友呂靜林是他的左右手，暗中為誠鈞打擊對手，更會為誠鈞處理風流帳，令誠鈞甚為滿意。

誠鈞原本順應家人要求，跟靜林籌備婚事，期間回想起善仁、明芯的婚姻關係，誠鈞似因為婚姻恐懼，提出延遲婚事，靜林無奈接受。

未幾，誠鈞發現靜林暗裡為明芯網暴善仁，誠鈞大怒，卻被靜林揭穿他一直暗戀明芯……

誠鈞隱晦地向明芯表明心跡，想明芯收手，明芯拒絕。時靜林打算離開誠鈞，誠鈞坦言，靜林才是他想要的女人……



第4集（29/2）

（潘悅與潘善仁視點）潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚，卻在明芯口中，得知父母正辦理離婚。潘悅設法希望拖延官司，及後卻驚聞善仁於網上發表了《婚後事》，正被網暴。

潘悅被記者追訪而生活大亂，仍想見善仁一面，問明究竟，遂安排父母見面，卻目擊父母醜陋的爭執。

另一方面，善仁自知會輸掉潘悅的管養權，絕望得擄走潘悅，想遠走他方，但父女獨處間，善仁認清潘悅是最受傷害的人，終於有決定……

潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。

第5集（1/3）

（張明芯與潘善仁視點）離婚塵埃落定，明芯忙於工作兼照顧潘悅，貌似復原，其實每晚失眠，需要喝酒或服藥才能入睡，而且總夢見善仁出現在家中。

明芯得心理專家指點，嘗試收拾舊物，真正面對舊情，思念卻一發不可收拾。

另一邊廂，善仁嘗試重過新生，到誠鈞旗下補習中心打工，自覺被靜林刁難，卻因而開始察覺誠鈞對明芯，從來不只是好友……

明芯邀善仁回舊居取回舊物，善仁不敵明芯多番暗示與自己內心的眷戀，一夕纏綿後，善仁以為是轉機，詎料……

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5