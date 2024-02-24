【打擊罪案】涉至少向9名女子潑不明液體　56歲地盤工再作案時當場被捕

▲ 涉至少向9名女子潑不明液體，56歲地盤工再作案時當場被捕。（警方直播）

警方在1月20日至2月18日期間，旺角警區共接獲9名年齡介乎16歲至36歲的女受害人報案，指各自在較早前，於旺角西洋菜南街及旺角地鐵站附近一帶逛街時，被人從後向她們的上背或臀部潑不明液體。當受害人發現褲子被淋濕，疑犯便已逃去無蹤。

因有受害人聲稱自己在一日內被兩度潑上不明液體，而這些受害人因感到被冒犯，於是報警求助。受害人形容液體無味，但有淺淺的顏色及微微的溫暖。警方已檢獲受害人衣物，液體成份有待化驗結果確認。

警方經調查後，鎖定一名疑犯，並在昨日（23日）於銅鑼灣拘捕一名56歲本地男子，他報稱為地盤工人。當時疑犯正向一名17歲的女受害人臀部位置潑上不明液體，探員見狀立即將疑犯拘捕。

調查顯示，被捕人犯案時攜有一個裝有不明液體的保溫壺，並將液體倒在手心，並快步走向受害人後方，再將液體撥向受害人的臀部位置。警方已檢獲疑犯犯案時穿着的衣物及作案時攜帶的保溫壺。

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記者：黃穎津