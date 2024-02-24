Beanies成員丨Winky推出個人首支單曲《喵喵厭世學》　黃健怡從貓視覺看世界

▲ Beanies成員黃健怡首支個人單曲《喵喵厭世學》MV。

唱作女子組合Beanies在沒有大公司backup下，於2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中獲得「叱咤樂壇生力軍組合金獎」，為她們打了一支強心針！

在今日（2月23日），Beanies成員之一黃健怡（Winky）推出首支個人單曲《喵喵厭世學》，成為今年首位出歌的女新人，Winky說：「呢個solo嘅project，喺未攞獎前已經plan咗。」

新歌創作靈感

畢業於中大學音樂文學士，主修聲樂的Winky，其新歌《喵喵厭世學》由Justin Yau監製及編曲，並由Winky自己作曲，更請來Oscar填詞。

對於創作靈感，Winky就是去年年初日本之旅已有：「呢首歌嘅idea pop up得好快，上年3月去日本時突然間有個好童話嘅感覺，好似一個漫畫世界咁，究竟貓嘅視覺係點睇呢個世界呢？」本身好鍾意貓的Winky，但卻沒有養貓，「因為同屋企人住而冇養貓，所以先至對貓有好多嘅幻想！」

▲ 《喵喵厭世學》MV

首支個人單曲《喵喵厭世學》不是K歌，一點都不易唱，Winky笑言自己在加緊練習中，「自己唱都有啲難度。」雖然不是K歌，但卻很搶耳，樂迷聽到容易有印象，「首歌入面有好多唔同嘅風格，中間有一段會好似big band咁，個groove會由4拍變3拍又變番去4拍。」

這個意念由Winky與監製Justin Yau一齊想出來：「因為Justin玩啲比較jazzy嘅嘢，咁我就搵咗佢編曲，擺咗好多唔同idea入呢首歌，變成咗一首比較多唔同風格嘅一首歌。」

▲ 黃健怡拍攝《喵喵厭世學》MV。

坪輋拍MV

在拍MV當日，市區氣溫只得7度，由於拍攝場地在新界北區的村落，氣溫比市區低幾度，為配合MV拍攝，Winky只能穿上薄薄的lace長裙，加上因為裙太薄，未能貼上暖包，所以對她來說特別難忘：「4、5度嚟到坪輋荒廢嘅廢屋，我係覺得好凍嘅！但係有電視同薯片嘅加持，咁我就唔凍喇！」

習慣同隊友齊上齊落，Winky今次單飛出歌，完全感受到當中的分別，「拍MV feel到好唔慣，平時拍MV同其他幾個女仔一齊，好多嘢可以分享，唔會話自己一個好悶，今次要好專心咁記得下一個位要去邊、要咪邊part嘴，呢個位我仲係好唔慣嘅。」

單飛出歌做女新人，Winky沒有擔心會影響Beanies的發展，「佢哋每個人都會有自己嘅solo歌曲，個個嘅風格唔同，樂迷可以憑大家嘅solo去睇到我哋嘅特點！」

▲ 《喵喵厭世學》MV

粉絲送生日應援

在2月11日生日的Winky，得到一班fans送上生日應援，在一間甜品店擺放上很多Winky的不同size的海報、相片，成為全方位的打卡位。

為多謝fans的支持，Winky特別抽時間到訪！至於今年的目標，她直言：「想多啲聽眾認識我，如果攞到獎就更加好，不過，最想畀大家睇到另一面嘅Winky Wong！」

▲ Winky在應援海報上簽名。

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