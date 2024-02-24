黃智雯首赴米蘭出席時裝周　Mandy公私分明沒邀丈夫同行

▲ 黃智雯往意大利出席時裝騷。

黃智雯（Mandy）雖然已離開TVB，不過她離巢前所拍的《再見·枕邊人》將於下周一（2月26日）播出。而離開大台的Mandy十分忙碌，她近日獲時尚品牌邀請到意大利出席時裝騷。

期間，Mandy先後出席品牌SportMax與GIADA的時裝騷，當中她出席「FW24 SportMax fashion show」時，身穿SS24深棕色長裙搭配白色外套示人，既簡約又優雅，而首次到米蘭睇騷的Mandy坦言未出發先興奮，不過最叫她興奮竟然不是當地名牌包包及飾物，真正令她着迷竟然是當地美食。

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▲ 黃智雯出席時裝騷。

無奈天公不造美

今次兩個品牌先後在意大利國家級圖書館及博物館舉行時裝騷，滿滿的文藝學術氣息，令Mandy表示非常享受和榮幸，說：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」

過往，Mandy亦曾到米蘭旅遊，對當地留有美好印象，她表示：「本身好鍾意意大利呢個地方，之前有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」

可是今趟旅程天公卻不造美，連日陰天雨濕，天氣嚴寒，但無損Mandy的心情，她更冒寒風走到街上大玩街拍，她表示：「上次到米蘭係旅遊係晴天，今次就連日都陰天濕凍，感覺係另一番風味，始終咁難得嚟到米蘭，無論咩天氣當然要街拍。」

▲ 黃智雯出席時裝騷。

未有邀丈夫同行

其實不少女士都渴望到意大利「朝聖」可以掃名牌包包及飾物，不過Mandy卻自言沒購買名牌包包的意慾，反渴望一嚐當地美食，謂：「雖然今次來去匆匆，但出發前，我已經搜尋咗好多當地著名餐廳及美食，我想食到好嘅食物多過買好多包包、飾物等返嚟。」

問到這位美女人妻今次出遊可有邀老公同行？Mandy表示沒有，指：「新年後大家都要工作，我亦要趕回香港宣傳新劇，我唔係爛玩嘅人，工作時，會專注工作。」

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