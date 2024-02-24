正常愛情研究所丨黃紫恩定時睇實男友　伍倩彤用簿記分︰扣夠數叮走

▲ Jojo表示拍拖時會留意男友關注的女網紅。

由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）主持J2清談節目《不正常愛情研究所》前晚（2月22日）播出一集的研究題目為「關於我和鬼結婚的那件事」。

「有故事的人」請來黃紫恩的師傅、道家六壬法科師傅陳佇銘分享真實版《人鬼情未了》，但故事絕不纏綿只有驚嚇。

玲玲友情報丨葉念琛授追女秘技出Pool Jojo明言男友無需靚仔最緊要3大條件

▲ 黃紫恩師傅陳佇銘。

冥婚分兩種

陳師傅又透露冥婚分兩種︰死人配死人或者生人配死人，他說︰「內地久唔久有偷屍，最常係偷女屍，好多係嗰仔死咗想搵老婆，偷屍搞冥婚。」

他講到一段自身經歷，過世多時的堂兄弟報夢給父親表示要「結婚」，說︰「佢報夢話搵到合適老婆，講埋地址叫我哋去搵，真係有個女仔走咗，最後喺我屋企做咗成套冥婚儀式。」

陳師傅又講到兩段索命的人鬼情，涉及人鬼冥婚及離婚，主持們聽到不寒而慄。

▲ 胡敏芝（左）與陳國麟（右）留心聽陳師傅講故事。

幫男鬼搵鬼新娘

第一單是有男事主跟女友，每晚都被女鬼推落床不能安睡。陳師傅瞭解後嚇了一跳，說︰「同女鬼講數，原來男事主爭佢一段姻緣。打仗時男方死咗，女方一路等。直到男方投胎做人到咗今世，女方依然停留喺嗰個時空唔肯走，陰差陽錯碰到今世的男事主，講明要攞佢命。」

最後陳師傅為雙方辦了一場冥婚，男事主還要跟女方的神主牌睡了3晚，陳師傅補充︰「男事主位女朋友要認女鬼做『大婆』，仔女都要叫佢『大媽』，件事至解決。」

另一單是為女事主跟自殺死的老公「離婚」斷情緣，陳師傅笑說︰「應承幫隻男鬼搵鬼新娘先搞掂。」靈異的是當燒女紙紮新娘時，火光中竟出現疑似男事主的容貌。

▲ 伍倩彤

伍倩彤前度為恐怖情人

此外，伍倩彤（Gillian）分享前度男友帶來的恐怖經歷，說︰「試過分手後男朋友用後備鎖匙上門，嗰日返到屋企見到佢坐喺度，第一下真係有啲驚，跟住我就係嬲。」

Gillian事後立刻換鎖，最後更搬屋以策安全。她自言並非報復心強的人，解釋︰「畀男友cheat唔會報復，因為報復會好攰。但會記低佢，扣夠分就叮走。」

Jojo有另類方法睇實男朋友會否不忠，說︰「會留意佢長時間𥄫住、關注嘅女仔社交媒體，一發現佢留言畀人，就會cap圖做紀錄。得閒就會睇下男朋友有無再like到呢班女仔嘅相。」

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5