【財政預算案2024】議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」　社協倡勿全民派糖：應精準扶貧

▲ 議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」，社協倡勿全民派糖。（資料圖片）

新一份《財政預算案》將於下周三（28日）發表，政府會否「撤辣」或「派糖」，成為各界關注焦點。立法會議員及香港稅務學會認為，「撤辣」應分階段進行；而「派糖」則要審慎，社區組織協會則強調要「精準扶貧」。

選委界立法會議員洪雯今日（24日）出席電台節目時表示，對香港而言，穩定樓市發展對大家最好，若突然全面「撤辣」，大量賣盤或隨之湧現，反會「推冧」樓市，故「撤辣」應逐步進行。

香港稅務學會會長劉昭華亦認為「撤辣」應一步一步來，不能一蹴而就。政府可考慮檢視稅制和拓闊稅基，借鑑外國稅務改革經驗，引入商品服務稅、增值稅，或數字服務稅等新稅種。不過她強調，政府要亦要考慮新稅種對市民或某些行業的影響，了解是否能達到目標及預期，並適時進行調整。

至於當局應否延續「派糖」，社區組織協會副主任施麗珊則反對全民派糖，認為應精準扶貧，亦不應增加急症室收費。

洪雯亦表示「派糖」要審慎，稱共同富裕並非只靠派錢、派福利，最合適仍是找到未來出路。

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記者：黃穎津