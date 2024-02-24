  • 19°C
香港時間 : 2024224日 (週六) 20:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ERROR成員丨梁業承認ERROR最初不團結　肥仔未能入MIRROR有遺憾

娛樂 20:01 2024/02/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

ERROR隊長梁業與梁泰來（左）。

2018年參加首季《全民造星》贏得第四名加入組合ERROR出道成名並成為隊長的「肥仔」梁業（Fatboy），在2021年推出首支個人作品後，先後摘下兩首叱咤冠軍歌。

Fatboy為最新派台歌《JAP JAP》接受雷霆881商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪，除分享過去成長及殺入舞蹈界經歷，亦披露ERROR爆紅初期，隊友曾迷失分成兩派鬧分歧，最終經歷挫折重回團結的經過。

404_886流量密碼丨ERROR自肥赴台訪問靚女網紅　寶7靠賣相收入達15萬元

ERROR

貪錢參加《全民造星》
 
節目中，Fatboy憶述18年由排舞師轉折參加《全民造星》的原因，他不諱言：「貪錢囉！嗰100萬獎金好吸引，加上自己跳唱又唔差，覺得有機會搏吓！」

不過他坦言一接觸首輪99強參賽者，即時已打定輸數：「最初覺得連韓國PSY都得，無理由我唔得！但一見到其他參賽者，都覺危危地，揀偶像一定係姜濤、Anson Lo啦！唯有順住個flow去玩，」

對於最終獲第4名，不少觀眾替他不值，Fatboy表示：「除非攞第1啦！我攞2、3、4都差唔多，因為嗰100萬得第1名可以攞，喺我心入面無所謂！」

ERROR

沒機會跳唱感可惜
 
至於參加《全民造星》後，ViuTV邀他簽約的第一反應，Fatboy回憶：「得喎！不妨一試，試咗又冇咩輸蝕！」還透露花姐最初是找他加入MIRROR，從沒提及有ERROR這組合：「一開頭我同吳保錡（保錡）都喺MIRROR入面，或者嗰時應該都唔係幾想簽何啟華（阿DEE），事關佢唔係MIRROR嘅first priority。」

及至，後來衍生ERROR，與MIRROR同年出道卻被外界視為「騎呢組合」，他剖白指：「最唔開心嘅點係入ERROR冇得做跳唱，如果我真係喺MIRROR入面，我可能會好似Super Junior成員神童咁，其實都幾搶fo嫁！仲可以同呂爵安（Edan）一樣喺到搞笑！」

ERROR

認ERROR最初不團結
 
ERROR初期憑綜藝緊接MIRROR爆紅，Fatboy坦承4子初期並不團結：「我同DEE哥一派，保錡同郭嘉駿（193）一派。因為我哋跳開舞合作開；佢哋兩個就對於時尚、Marketing、娛樂圈嘅流量有唔同嘅睇法。」

及至後來保錡及193先後因失言備受評擊，保錡更因感情問題與粉絲爆罵戰被公司雪藏數月，令保錡及ERROR一度陷入事業低潮，Fatboy反認為事件是對ERROR有幫助的一課：「嗰階段對保錡是好事，講真以前我地團魂無咁強，經歷挫折，保錡先知我地係真兄弟。」

他續指：「未發生呢啲事前，保錡好易有傲氣，身邊有唔少人淨係講好聽嘅說話，我稱之為廢話啦，會捧到佢上天，我啲真說話永遠唔好聽，但我係真心對佢！但當保錡有事，果班阿諛奉承嘅人全部撇低佢，佢先明白我地至係真心兄弟，先至對ERROR上心，所以我覺得嗰個階係好好嘅經歷，冇呢件事ERROR就冇咁團結，就會繼續分成兩黨。」

ERROR

投資生意諗後路

Fatboy推出個人作品，是ERROR四子中成績最好，不過他未感滿意，事關ERROR的團歌一直被搞笑形象蓋過：「我真心覺得我地團歌被忽略，淨係記得我地搞笑，我地都好用心做音樂，希望多啲人關注ERROR的歌。」
 
他出道以來一直被指為長情好男人，跟圈外女友拍拖超過10年，被問及對圈中女藝人曾否心動過：「我每個都心動！男人唔咸濕就假，心動還心動，但可以靠自律抑制自己。」

談及他投資餐廳及建立個人品牌生意的原因，Fatboy直認是因為要「諗定後路」：「做娛樂圈好快就隕落，所以就好似買保險咁保障自己！」

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
12:32 2023/09/18
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】

你可能感興趣

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
12:32 2023/09/18
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
梁業 Error Mirror 組合 歌手 全民造星 商業電台 ViuTV

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基連續第4日探監見王青霞　基哥一反過往作風不願受訪
爺孫戀丨李龍基連續第4日探監見王青霞　基哥一反過往作風不願受訪