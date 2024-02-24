ERROR成員丨梁業承認ERROR最初不團結　肥仔未能入MIRROR有遺憾

▲ ERROR隊長梁業與梁泰來（左）。

2018年參加首季《全民造星》贏得第四名加入組合ERROR出道成名並成為隊長的「肥仔」梁業（Fatboy），在2021年推出首支個人作品後，先後摘下兩首叱咤冠軍歌。

Fatboy為最新派台歌《JAP JAP》接受雷霆881商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪，除分享過去成長及殺入舞蹈界經歷，亦披露ERROR爆紅初期，隊友曾迷失分成兩派鬧分歧，最終經歷挫折重回團結的經過。

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貪錢參加《全民造星》



節目中，Fatboy憶述18年由排舞師轉折參加《全民造星》的原因，他不諱言：「貪錢囉！嗰100萬獎金好吸引，加上自己跳唱又唔差，覺得有機會搏吓！」

不過他坦言一接觸首輪99強參賽者，即時已打定輸數：「最初覺得連韓國PSY都得，無理由我唔得！但一見到其他參賽者，都覺危危地，揀偶像一定係姜濤、Anson Lo啦！唯有順住個flow去玩，」

對於最終獲第4名，不少觀眾替他不值，Fatboy表示：「除非攞第1啦！我攞2、3、4都差唔多，因為嗰100萬得第1名可以攞，喺我心入面無所謂！」

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沒機會跳唱感可惜



至於參加《全民造星》後，ViuTV邀他簽約的第一反應，Fatboy回憶：「得喎！不妨一試，試咗又冇咩輸蝕！」還透露花姐最初是找他加入MIRROR，從沒提及有ERROR這組合：「一開頭我同吳保錡（保錡）都喺MIRROR入面，或者嗰時應該都唔係幾想簽何啟華（阿DEE），事關佢唔係MIRROR嘅first priority。」

及至，後來衍生ERROR，與MIRROR同年出道卻被外界視為「騎呢組合」，他剖白指：「最唔開心嘅點係入ERROR冇得做跳唱，如果我真係喺MIRROR入面，我可能會好似Super Junior成員神童咁，其實都幾搶fo嫁！仲可以同呂爵安（Edan）一樣喺到搞笑！」

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認ERROR最初不團結



ERROR初期憑綜藝緊接MIRROR爆紅，Fatboy坦承4子初期並不團結：「我同DEE哥一派，保錡同郭嘉駿（193）一派。因為我哋跳開舞合作開；佢哋兩個就對於時尚、Marketing、娛樂圈嘅流量有唔同嘅睇法。」

及至後來保錡及193先後因失言備受評擊，保錡更因感情問題與粉絲爆罵戰被公司雪藏數月，令保錡及ERROR一度陷入事業低潮，Fatboy反認為事件是對ERROR有幫助的一課：「嗰階段對保錡是好事，講真以前我地團魂無咁強，經歷挫折，保錡先知我地係真兄弟。」

他續指：「未發生呢啲事前，保錡好易有傲氣，身邊有唔少人淨係講好聽嘅說話，我稱之為廢話啦，會捧到佢上天，我啲真說話永遠唔好聽，但我係真心對佢！但當保錡有事，果班阿諛奉承嘅人全部撇低佢，佢先明白我地至係真心兄弟，先至對ERROR上心，所以我覺得嗰個階係好好嘅經歷，冇呢件事ERROR就冇咁團結，就會繼續分成兩黨。」

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投資生意諗後路

Fatboy推出個人作品，是ERROR四子中成績最好，不過他未感滿意，事關ERROR的團歌一直被搞笑形象蓋過：「我真心覺得我地團歌被忽略，淨係記得我地搞笑，我地都好用心做音樂，希望多啲人關注ERROR的歌。」



他出道以來一直被指為長情好男人，跟圈外女友拍拖超過10年，被問及對圈中女藝人曾否心動過：「我每個都心動！男人唔咸濕就假，心動還心動，但可以靠自律抑制自己。」

談及他投資餐廳及建立個人品牌生意的原因，Fatboy直認是因為要「諗定後路」：「做娛樂圈好快就隕落，所以就好似買保險咁保障自己！」

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