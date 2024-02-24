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【榮光禁令】願榮光禁令被拒律政司申上訴　法官押後7月前頒判詞

社會 17:18 2024/02/24

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願榮光禁令被拒律政司申上訴，法官押後7月前頒判詞。（資料圖片）

律政司於2023年就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，高等法院早前拒絕申請，律政司提出上訴，聆訊今（24日）於高等法院上訴庭繼續。法庭之友指律政司改稱發布禁制令附表的相關歌曲違法，有違程序公義。法官要求律政司於3月中前呈交修訂禁制令內容，押後至7月中前頒布判詞。

律政司一方由資深大律師余若海及孫靖乾代表，資深大律師陳樂信及大律師何卓衡以法庭之友身分協助法庭。本案由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長朱芬齡及上訴庭法官彭寶琴審理。

余若海今陳詞指，臨時禁制令的附表中32首相關歌曲均是源自《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），而《願榮光》本身有如「軍歌」，歌詞如「要光復這香港」和「時代革命」可以激起人的情緒，危害國家安全。余指，發布附表歌曲屬犯罪行為，法庭另須考慮發布者是否有煽動意圖，強調禁制令有其功用。

陳樂信則指，禁制令內容不具體，而律政司突然改變立場，指發布附表歌曲屬犯罪行為或具煽動性，有違程序公義。陳指，發布歌曲的意圖不一定只有煽動性，舉例指學生青少年或出於貪玩或無知而發布。

法官彭寶琴指律政司一方有責任釐清禁制令內容，保障合法行為，並問及余除了新聞活動及學術研究兩類外，有否其他合法行為。余回應指，目前想不到其他合法行為，表示須向律政司索取指示。

法官聽畢陳詞後，指示律政司一方須於3月11日前呈交修訂禁制令內容，法庭將於7月中前頒布書面判詞。

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記者：陳曉欣

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