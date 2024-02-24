【政府筍工】機電工程署請二級監工月薪2.4萬 學歷中三或以下可報名
社會 17:39 2024/02/24
求職季節又到，公務員是不少求職者心目中的「筍工」，TOPick記者整理最新政府筍工，有意轉工的讀者不可錯過。詳情即看：【下一頁】
【機電工程署二級監工（汽車）】
- 月薪：$24380
- 學歷：中三或以下
- 截止申請日期：07/03/2024 23:59:00
【食物環境衞生署助理防治蟲鼠主任】
- 月薪：$35775
- 學歷：學士學位
- 截止申請日期：08/03/2024 23:59:00
【房屋署產業測量師】
- 月薪：$68940
- 學歷：專業資格
- 截止申請日期：01/03/2024 23:59:00
【社會福利署一級職業治療師】
- 月薪：$54805
- 學歷：副學士或高級文憑
- 截止申請日期：29/02/2024 23:59:00
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記者：黃穎津