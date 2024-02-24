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【政府筍工】機電工程署請二級監工月薪2.4萬　學歷中三或以下可報名

社會 17:39 2024/02/24

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

（資料圖片）

求職季節又到，公務員是不少求職者心目中的「筍工」，TOPick記者整理最新政府筍工，有意轉工的讀者不可錯過。詳情即看：【下一頁

【機電工程署二級監工（汽車）】

  • 月薪：$24380
  • 學歷：中三或以下
  • 截止申請日期：07/03/2024 23:59:00

【食物環境衞生署助理防治蟲鼠主任】

  • 月薪：$35775
  • 學歷：學士學位
  • 截止申請日期：08/03/2024 23:59:00

【房屋署產業測量師】

  • 月薪：$68940
  • 學歷：專業資格
  • 截止申請日期：01/03/2024 23:59:00

【社會福利署一級職業治療師】

  • 月薪：$54805
  • 學歷：副學士或高級文憑
  • 截止申請日期：29/02/2024 23:59:00

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記者：黃穎津

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