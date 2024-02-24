柏林影展丨楊曜愷《從今以後》為港爭光奪泰迪熊獎　區嘉雯李琳琳感謝感到鼓舞

▲ 《從今以後》導演楊曜愷（右三）。

《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷新片《從今以後》在柏林影展獲泰迪熊獎，也是香港史上第二部勇奪柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片的電影。

《從今以後》導演楊曜愷在社交媒體表示：「超級開心！我們在柏林影展獲得了泰迪熊獎！我要感謝《從今以後》的演員和團隊令我夢想成真！」

之後，楊曜愷更感性地稱：「從2020年開始展開《從今以後》劇本創作之旅。輾轉四年後，終於能在柏林影展進行世界首映。我們十分榮幸觀眾及評論人的反應好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！《從今以後》即將在香港上映，希望香港觀眾亦會同樣擁愛這套電影。我們迫不及待將《從今以後》帶回香港！昨晚是一趟夢想成真之旅，希望不在場的嘉雯與其他工作人員能與我們遠距離分享這份喜悅。」

▲ 《從今以後》導演楊曜愷（右二）。

區嘉雯李琳琳感鼓舞

至於《從今以後》女主角區嘉雯一早起來就收到好消息，表示：「今早起來收到楊導演的捷報，十分開心，我們團隊的努力得到肯定，看見Ray拿着Teddy Award的照片及團隊慶功宴的照片，好開心呀！」

該片另一女主角李琳琳興奮稱：「首先，我要恭喜導演楊矅愷以及《從今以後》全體，有機會參與演出令我獲益良多。《從今以後》得到柏林影展 Teddy Award 最佳劇情片獎係導演及全體人員用心合作的最佳回報。《從今以後》在香港上映時請大家多多支持！」

▲ 《從今以後》

被稱同志電影獎最高榮譽

柏林影展泰迪熊獎創設於1987年，1992年正式成為柏林影展官方所頒發的獎項之一，泰迪熊獎是表彰以LGBTQ+為題材的電影獎項，向來有同志電影獎項的最高榮譽之稱，每年會頒發一部最佳劇情片，一部最佳短片和一部最佳紀錄片。

影展期間，凡以LGBTQ+題材創作的劇情片、紀錄片、短片皆有機會獲獎。《從今以後》入選本屆柏林影展全景單元(Panorama)，亦一舉為香港再度拿下泰迪熊獎，更是華人電影圈第3次獲泰迪熊獎最佳劇情片的肯定。

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