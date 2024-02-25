【珍惜生命】22歲科大男學生墮樓亡　生前疑受感情及學業困擾

▲ 科大22歲男墮樓亡，生前疑受感情及學業困擾（資料圖片）

科大有人墮樓亡。今日（25日）凌晨，一名男子倒卧在校內一幢學術大樓對開接駁天橋底，遭校園保安發現報案，事主由救護車送往將軍澳醫院搶救，最終不治，警方正調查案件。

警方表示，事發今日凌晨1時33分，接獲將軍澳大學道1號的保安報案，指發現一名男子倒臥上址，懷疑對方從高處墮下。警員經初步調查，相信22歲姓劉男子從上址1幢大樓的平台墮下，警方在現場有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，事主生前受到感情和學業問題困擾。

科大回覆表示，校方今日凌晨1時許接報，得悉1名男子於科大校園內從高處墮下，立即報警求助。男子隨後被送往將軍澳醫院急救，惟經送院搶救後不治。墮樓男子其後證實為科大學生。大學對此深感悲痛和惋惜，並向其家人及親友致以深切的慰問。大學將盡力為事主家人提供協助，亦會為大學師生提供情緒上的支援。科大呼籲同學，如情緒方面感到困擾，可隨時向學生事務處尋求協助。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：陳麗娜