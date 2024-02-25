鄧卓殷郭子豪糖水店拍婚照甜到爆放閃　Amber短裙騷美腿做準新娘

▲ 鄧卓殷與郭子豪在糖水店拍婚紗照放閃。

18年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）與郭子豪（Arnold）在情人節宣布訂婚，更在社交平台上載多張郭子豪在郵輪求婚的照片，十分浪漫，當中Amber更騷巨型求婚鑽戒。

在昨日（2月24日）「中國情人節」元宵，鄧卓殷與郭子豪在社交平台上載二人在香港拍攝的婚紗照，相中鄧卓殷穿短裙騷美腿。

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊 晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚

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二人此輯相在糖水店食住湯丸拍攝，十分配合元宵。而且所選糖水店原來背後還有原因，就是該店是郭子豪從小便幫趁，而且也是鄧卓殷當年拍劇時的第一個主景，所以別頗有意思。鄧卓殷寫道：

元宵節快樂❤️食左（咗）湯丸未？🍡

合成糖水Arnold由細食到大，淨係食#46舊式加冰

又係我拍劇嘅第一個主景

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