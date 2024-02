鄧卓殷郭子豪糖水店拍婚照甜到爆放閃　Amber短裙騷美腿做準新娘

18年港姐亞軍鄧卓殷(Amber)與郭子豪(Arnold)在情人節宣布訂婚,更在社交平台上載多張郭子豪在郵輪求婚的照片,十分浪漫,當中Amber更騷巨型求婚鑽戒。

在昨日(2月24日)「中國情人節」元宵,鄧卓殷與郭子豪在社交平台上載二人在香港拍攝的婚紗照,相中鄧卓殷穿短裙騷美腿。

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊 晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚

二人此輯相在糖水店食住湯丸拍攝,十分配合元宵。而且所選糖水店原來背後還有原因,就是該店是郭子豪從小便幫趁,而且也是鄧卓殷當年拍劇時的第一個主景,所以別頗有意思。鄧卓殷寫道:

元宵節快樂❤️食左(咗)湯丸未?🍡

合成糖水Arnold由細食到大,淨係食#46舊式加冰

又係我拍劇嘅第一個主景

thank you for allowing us to make this happen🫶🏻