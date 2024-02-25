【新星旅遊結業】李梓敬斥旅監局監管不力　促動用旅業賠償基金補償消費者

▲ 新民黨立法會議員李梓敬。（李梓敬Facebook圖片）

開業23年的新星旅遊周五（23日）倒閉，新民黨立法會議員李梓敬指，新星旅遊持牌人月初已通知旅遊業監管局，但局方沒有立即審查該旅行社賬目，明顯是「漏招」，導致大批消費者蒙受損失。

李敦促當局即時採取補救措施，動用旅遊業賠償基金6億元的結餘，按新星旅遊欠款約為40萬至60萬，已足以補償所有未獲該基金保障的市民的損失。

身兼旅遊業策略委員會成員李梓敬昨日（24日）表示，新星旅遊持牌人早於14天前、即2月9日通知當局，但監管局並沒有立即監控旅行社的賬目，最終令大批旅客受害，批評局方監管不力。

李敦促海關及監管局立即採取執法行動，引用商品說明條例徹查該旅行社負責人。他估計新星旅遊的欠款約為40萬至60萬，鑑於旅遊業賠償基金結餘達到6億元，足夠支付「單項項目」而未受旅遊業賠償基金保障的市民。

另外，他表示由於旅行社會接受顧客款項，情況類似小型存款機構，促請當局採取補救措施，要求旅行社一旦結業 ，政府需要發出公告，確保市民得悉結業的消息。

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記者：陳麗娜