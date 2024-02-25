  • 19°C
香港時間 : 2024225日 (週日) 14:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新星旅遊結業】李梓敬斥旅監局監管不力　促動用旅業賠償基金補償消費者

社會 11:15 2024/02/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

新民黨立法會議員李梓敬。（李梓敬Facebook圖片）

開業23年的新星旅遊周五（23日）倒閉，新民黨立法會議員李梓敬指，新星旅遊持牌人月初已通知旅遊業監管局，但局方沒有立即審查該旅行社賬目，明顯是「漏招」，導致大批消費者蒙受損失。

李敦促當局即時採取補救措施，動用旅遊業賠償基金6億元的結餘，按新星旅遊欠款約為40萬至60萬，已足以補償所有未獲該基金保障的市民的損失。

身兼旅遊業策略委員會成員李梓敬昨日（24日）表示，新星旅遊持牌人早於14天前、即2月9日通知當局，但監管局並沒有立即監控旅行社的賬目，最終令大批旅客受害，批評局方監管不力。

李敦促海關及監管局立即採取執法行動，引用商品說明條例徹查該旅行社負責人。他估計新星旅遊的欠款約為40萬至60萬，鑑於旅遊業賠償基金結餘達到6億元，足夠支付「單項項目」而未受旅遊業賠償基金保障的市民。

另外，他表示由於旅行社會接受顧客款項，情況類似小型存款機構，促請當局採取補救措施，要求旅行社一旦結業 ，政府需要發出公告，確保市民得悉結業的消息。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳麗娜

 

 

基金 旅監局 李梓敬 新民黨 結業 香港 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）