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何超儀丈夫丨陳子聰大病初癒宣布復出　下月初與廿四味參與音樂節演出

娛樂 11:46 2024/02/25

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何超儀與陳子聰

去年8月，何超儀年接受鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》訪問時，揭丈夫陳子聰（Conroy）在2022年10月於澳洲時，肚臍下大動脈爆裂，他緊急接受手術後曾昏迷20日，之後做過幾次手術才漸趨穩定，在鬼門關前走了一圈。

在去年11月初，陳子聰到美國進行第2階段手術，而何超儀在去年12月曾表示丈夫手術成功，已返港回家休息，待4月再做多次手術。

早前農曆年，何超儀在網上上載與丈夫的合照向網友拜年，從相中所見，子聰身形明顯消瘦，但精神不錯。

陳子聰赴美接受第二階段手術　何超儀陪伴照顧醫院渡過結婚20周年紀念

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陳子聰康復進展理想

康復進展理想的陳子聰亦已逐步重投工作，將在下月2、3日以組合廿四味成員身分踏舞台，參與在西九Wonderland舉行的The wild ones音樂節演出。

這次將是他在康復後首次於公開場合演出，也是自前年病發前出席超儀的The Flashback party演唱會後，再次與超儀一起同台。但由於子聰剛康復，故這次在台上表演，未能大跳跑動，但Rap歌便手到拿來。

他已為身音樂節拍宣傳片，從中所見，他全程戴墨鏡，但看其步姿及身形，可見精神很好，漸漸回復昔日狀態。而超儀對老公復出十分鼓勵及支持，會全程在後台打點，愛夫之情，溢於言表。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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