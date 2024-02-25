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【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及

社會 11:57 2024/02/25

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新份《財政預算案》封面採用晨曦色，寄望本港經濟、經營環境轉好。（司長隨筆圖片）

新一份《財政預算案》將在本周三（28日）發表。財政司司長陳茂波今日（25日）在網誌透露，是次預算案封面採用「晨曦色」，寄望未來本港今年經濟逐步改善，經營環境轉好。

陳茂波在網誌中表示，每年預算案封面色調的選擇，包含著港府對香港未來一年的期盼。他預期今年經濟逐步改善，也期望各行各業的經營環境持續好轉。今年財政預算案的封面顏色反映著這份期盼。

更聚焦運用公共資源

他感謝各界在預算案諮詢期間，給予港府提了很多寶貴意見，讓他們更好了解大家當前最關心的是甚麼；面對財赤，在運用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。

網誌又提到，過去一年，香港走出了疫情，生活逐步復常，經濟回復增長。不過，外圍仍然複雜多變。地緣政治局勢持續緊張，利率高企，不明朗不確定因素交織，影響了經濟增長的力度。

但無論如何，國家經濟穩步發展，對香港的支持堅實，香港在國家的發展大局中地位和功能獨特，背靠國家、聯通世界，是香港人最大的底氣，呼籲港人要把機遇化為成果。

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責任編輯：陳麗娜

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