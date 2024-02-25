佘詩曼北京低胸裝派福利散仙氣　阿佘上海與鄧萃雯合唱再證冇不和

▲ 佘詩曼與鄧萃雯齊現身內地節目合唱《分分鐘需要你》。

人氣爆燈的佘詩曼工作接不停，日前阿佘大派福利以藍色低胸裝長裙現身北京出席品牌活動，被網民大讚性感而不失高貴，仙氣滿溢。

在昨日（2月25日），佘詩曼現身上海《東方衛視元宵特別節目》，而且更是與鄧萃雯一同演唱《分分鐘需要你》，而且還配合《金枝慾孽》配樂的前奏，二人此同台登場勾起不少粉絲集體回憶十分興奮。

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佘詩曼鄧萃雯曾傳不和

其實佘詩曼與鄧萃雯兩位視后一直甚有緣，因為二人都為協恩中學同校的師姐妹，而且巧合地二人都分別在TVB的1986年、2001年《倚天屠龍記》演周芷若。

她們也合演過拍攝劇集《酒是故鄉醇》、《歲月風雲》，以及最經典的《金枝慾孽》。可是二人曾傳不和，因當年不斷傳《金枝慾孽》內幾位女角由戲內鬥到戲外。

之後，在2010年，鄧萃雯繼《巾幗梟雄》後，憑《巾幗梟雄之義海豪情》成連續兩次奪TVB視后的第一人，打敗同年大熱候選《公主駕到》的「三公主」佘詩曼。

▲ 當年傳佘詩曼與鄧萃雯爭視后而不和到出面。

後來還傳公佈鄧萃雯得視后獎，阿佘卻反白眼。不過，阿佘在《魯豫有約一日行》解釋，當時只是看瀏海而已。總之，由此傳雯女與阿佘不和。

而鄧萃雯早在2018年出席活動時回應稱當年不和傳聞稱：「係咩？我散光喎！就算有人白眼我，我都不知。」亦否認與阿佘有心病：「我們是協恩校友，她有時也會聯絡，都是講有關學校的事，早前有位老師想找我，阿佘都有與我講。」所以雯女笑言：「梗係唔會不和啦！」

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阿佘雯女牽手微笑

在去年的內地真人騷《無限超越班》，佘詩曼、鄧萃雯、張可頤3位傳不和的阿姐再聚重演《金枝慾孽》片段，當時3人還談當年拍攝點滴。

在昨晚播出的《東方衛視元宵特別節目》，佘詩曼與鄧萃雯一同合唱，阿佘與鄧萃雯更互相牽手及對望微笑，合拍愉快，再次打破不和傳聞。

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