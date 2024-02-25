婚後事丨黎諾懿大膽演出太激「出唔到街」　監製林肯親監督羅天宇沙灘拍裸跑戲

▲ 《婚後事》黎諾懿、賴慰玲。

TVB官網日前發布劇集《婚後事》內羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕6位主角人物介紹，當中黎諾懿飾演的甘誠鈞（Davey）與羅天宇飾演的程天暉同為情聖角色。

兩男分別在於Davey是坐擁數千萬年薪的補習天王，身邊高質女伴一浪接一浪，令正印呂靜林Gina（賴慰玲飾）長年以來只能啞忍。

天暉則是出身於小康之家的追夢者，無論收入地位均見低微，雖然事業方面堪稱loser，但由於樣子標緻，加上口甜舌滑，抱著末日戀愛心態的天暉亦長期不乏性伴侶，而天暉身邊最親密的異性朋友，就只有「好兄弟」呂靜海Mira（王敏奕飾）。

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▲ 《婚後事》黎諾懿、賴慰玲。

諾懿激情戲被刪

除同為情聖，諾懿與天宇為《婚後事》同樣豁出去「裸」到盡！諾懿繼與賴蔚玲的親密鴛鴦浸泡泡浴、及與陳自瑤的激吻場面引爆熱話外，原來為了該劇還獻出了更激場口。

諾懿更坦言由於場口太激，最終遭全面刪走，說：「其實嗰場浸浴戲，原本有個鏡頭係影到我背面全裸，即係全身上下都無遮無掩嘅。由於當時我係面對住幅牆，鏡頭只係影到我背面同Pat Pat，加上我對劇組好有信心，所以索性真空上陣坦蕩蕩咁拍，不過最後好似話怕大膽得滯Cut咗。」

他又揚﹐言Davey是其從演以來最具挑戰性角色：「因為情緒上落好大，有衝突場口，又有好傷心、好憤怒嘅場口，有啲戲要演得壓抑的，有啲戲又要外露啲，同表現得好自信，同埋因為角色設定口才好，有時一輪嘴講對白都幾考功夫。但For一個演員嚟講，真係過足戲癮，期待出街後觀眾嘅反應。」

▲ 黎諾懿在《婚後事》有不少激情場面。

天宇沙灘忘情「裸跑」

至於天宇則在監製林肯要求下，在沙灘上豪邁忘情「裸跑」，全身捲滿廁紙的天宇，更要做出極度享受的奔放表情，相當爆笑。

「怕醜仔」天宇笑言拍攝時相當尷尬：「其實我雖然有著住肉色打㡳褲喺度跑，但因為我成身捲滿廁紙，又要個樣好陶醉咁，搞到成班幕後都焗晒蟹。同埋嗰日海邊唔係完全冇人，仲要有啲船喺海中心，都要克服好大心理關口，都有因為忍唔住笑，食咗唔少NG。」

▲ 羅天宇在劇中為「喜感擔當」。

林肯透露，為令怕醜成性的天宇開竅，除為他度身訂造「裸跑戲」，更點名要他成為全劇「喜感擔當」。

因為劇中只要有天宇出現的劇情，一定逃不掉輕鬆搞笑Feel。

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