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炎明熹演唱會丨Gigi推出新歌《透光者》答謝歌迷支持　拍MV演跳芭蕾舞獲讚有潛質

娛樂 14:01 2024/02/25

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

炎明熹拍新歌《透光者》MV。

將在4月13、14日再次在九展舉行《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的炎明熹（Gigi），個唱門票在明天（2月26日）正式公開發售，為答謝歌迷，Gigi在開show前推出新歌《透光者》，日前更扮演黑天鵝跳芭蕾舞拍MV。
 
由ZT作曲、薑檸樂填詞、Perry Lau編曲、謝國維監製的全新作品《透光者》，一首被對方視而不見的單戀故事，活像一個有生命的透明物質。要表達出這份單戀的孤獨，導演Roydon以芭蕾舞貫穿MV畫面，兩位專業芭蕾舞者飾演白天鵝，而Gigi則扮演被忽略的黑天鵝。
 
「我睇完份歌詞，有一種好孤獨嘅感覺，即使你有你吸引嘅地方，但你所愛嘅人唔識去欣賞你，呢種孤獨嘅感覺，其實喺疫情嘅時候，大家都有經歷過，所以我想將呢個想法，融入喺MV畫面裡面，希望出嚟嘅效果同你首歌可以吻合。」MV導演Roydon說。

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炎明熹拍攝新歌《透光者》MV。

芭蕾舞老師讚Gigi有潛質
 
因為加入了芭蕾舞的元素，導演安排老師即場教Gigi跳舞動作，雖然從未接觸過芭蕾舞，但Gigi跳起來卻有板有眼，獲老師大讚有潛質，並鼓勵她學芭蕾舞。
 
Gigi說：「其實黑白天鵝呢個設定，係想帶出一個訊息，無論白天鵝有幾古典、優雅，黑天鵝無需要去改變自己成為白天鵝，因為你有你自己獨特嘅氣質，每個人都應該做番自己。」

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她進一步解釋指：「所以MV入面，兩位芭蕾舞舞蹈員係跳傳統嘅芭蕾舞，而我嘅舞蹈係有少少唔同，希望去表達出唔需要為迎合對方改變自己呢個訊息，不過今次跳舞，對我嚟講係一種挑戰，好多謝老師幫我排舞。」。
 
至於錄製《透光者》時，Gigi透露用了另一把聲線去演繹，她說：「當日錄完，聽番自己把聲，感覺有少少唔同，希望大家聽完，會喜歡另一把聲音嘅我，對呢首歌有一番體會，當然最重要係大家都會喜歡我呢首新歌《透光者》。」
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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