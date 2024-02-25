資深演員李影逝世享年70歲　麗的當家花旦曾與劉松仁拍拖

▲ 李影大逝世享年70歲。

資深藝人李影於加拿大逝世，享年70歲。據消息指，李影在日前於寓所不慎跌倒，朋友知道後曾提出照顧但李影拒絕。直至今晨，朋友未能聯絡李影，於是上門，卻發現她神智模糊即將她送院，無奈最終不治。

李影參加麗的電視訓練班入演藝圈，同期同學包括有韓馬利、麥當雄和劉松仁，成麗的當家花旦之一，參演《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》及《大白鯊》等劇集。

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▲ 李影曾為麗的當家花旦。

女兒沈穎婷選港姐

李影曾與劉松仁拍拖7年，於1984年與相戀數個月商人沈海鍵閃婚移民加拿大，無奈此段婚姻只維持幾年結束，而李影獨力照顧兩個女兒。

90年代，李影以自由身替亞洲電視拍劇集《樓下伊人》和無綫電視拍《親恩情未了》和《阿Sir早晨》，又在2006年客串亞洲電視劇集《危險人物》。

而李影的女兒沈穎婷於2004年參選香港小姐，不過在2009年約滿後離開TVB。

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