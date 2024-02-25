適者生存丨蔡宛珊與同伴僅夜探森林　米露迪勇敢挑戰生吞蜂蛹

▲ 《適者生存》

由ViuTV女藝人蔡宛珊（Sarika）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony），和3位台灣女嘉賓謝明君、芮恩和姜巧文齊任主持ViuTV節目《適者生存》內，6位女主持要進行各種求生挑戰。

節目中，她們必須學會怎麼在沒有網路和科技的運用，靠著剛學習的生存知識和技巧，在刻苦患難的環境下生存來。因為各人來自不同的生活背景，她們將呈現不一樣的相處模式，讓節目充滿驚喜。

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漆黑森林進行夜探

今晚（2月25 日）播出的《適者生存》，6位女主持在教練的帶領下，配戴僅有的頭燈，在漆黑的森林裏進行首次夜探。

Pony表達首次夜探的心情：「第一次上一個完全一粒光都無嘅山度，咁就好多蟲啦，頭先就飛咗幾粒蟲入鼻窿，真係好辛苦。」更形容此次夜探為蟲蟲初感受。

接著，教練拔起地上一種名叫腎蕨的植物，解釋食用它能補充水份，並派發腎蕨給6位主持。眾人沒有半點猶豫，將植物放進口，Sarika一邊咀嚼一邊大讚「Juicy」。

▲ 《適者生存》

住簡陋木屋

第二天一早，節目組要求6位主持離開舒適的住宿，安排轉移到教練預備的地下屋。眾人看到地下屋的真面目後一片嘩然，教練解釋這已經是五星級的享受了。

地下屋僅用木頭搭建，設備簡陋，Sarika和Pony質疑這是養豬的地方，不然就是馬房。她們為了晚上的休息努力調整心態，小明說：「當兵都無咁辛苦。」

▲ 《適者生存》

吃昆蟲補充蛋白質

求生時資源短缺，除植物能夠補充水份，女孩們最害怕的昆蟲都是豐富飽肚的蛋白質來源。教練拾起野生蜂蛹給眾人觀看，女孩們驚慌失措，場面比剛才看到地下屋時更嘈吵。

小明對教練說：「你試試看，我們就吃一個。」，小明的一句話引發眾怒，大家大聲叫嚷「你不要！」Melody挑戰食蜂蛹，期間多番掙扎及叫囂，更被教練指罵不要浪費食物。

最後Melody在眾人的鼓勵下，勇敢吞下蟲蛹。突破心防吃下蜂蛹的Melody回顧：「我依個節目裏面最驚食蟲，教練同我講無味我都唔會信，但小明同我講無味我就會信囉。我覺得人生可以試食一次蟲係一大壯舉嚟嘅。」

▲ 《適者生存》