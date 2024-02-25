【京官訪港】夏寶龍晤兩律師會涵討論23條　杜淦堃會上反映社會上或對條文有不同看法

▲ 中央港澳辦主任夏寶龍訪港第四天，在政府總部與大律師公會和律師會代表會面。(資料圖片)

中央港澳辦主任夏寶龍訪港第四天，今日晤大律師公會和律師會代表，律師會會長陳澤銘和大律師公會主席杜淦堃均形容，交流坦誠。杜淦堃指，會上向夏寶龍介紹近期法律界一些關心的議題，包括基本法23條立法，向夏寶龍反映，社會上可能對很多法律條文有不同看法，情況反映香港是多元及有言論自由的社會。

夏寶龍今日在政府總部與大律師公會和律師會代表會面，以及律政司會面。大律師公會和律師會代表會後見記者，杜淦堃指，大律師公會會向政府提交23條立法的書面意見，會上向夏寶龍反映，23條立法維護國家安全之外，對香港市民就基本法下權利，應該可以做到很好平衡，就相關題目有非常坦誠交流。被問到夏寶龍對23條立法意見的回應，他指，不方便全面引述閉門會面內容，只稱中央政府高度重視法律界的看法，雙方交流非常有建設性，夏寶龍非常耐心聆聽意見。

陳澤銘認為，會面體現出夏寶龍對香港法律界意見的重視，及中央對香港作為法治社會的肯定。他說，會上討論了不少議題，包括基本法23條立法的過程，感覺夏寶龍非常支持香港作為國際化城市繼續保持國際化優勢，他舉例，律師會有超過1,400多名註冊海外律師，有超過70間海外註冊律師事務所在港營運，「我得到的感覺中央非常支持外商繼續在港投資，畢竟香港是非常國際化的城市。」律師會亦會向政府提交23條立法的書面意見。

夏寶龍上午先後去酒樓飲茶會見社區人士以及參觀深水埗的社區客廳。

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責任編輯：區綽彥