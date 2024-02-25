【新春車牌拍賣】「D」牌2,020萬元成交　成歷來第3貴車牌

▲ 運輸署今日（25日）舉行新春車牌拍賣。（梁偉榮攝）

運輸署今日（25日）舉行農曆新年車牌號碼拍賣， 公開拍賣49個車牌號碼。其中最受矚目的單字英文「D」號車牌，最終以2,020萬元成交，成為歷來第3貴的車牌，僅次於「Ｗ」及「Ｒ」車牌之後。

「D」牌是第26個登場拍賣的車牌，開價5,000元，第一口叫價即跳升至500萬元，其後大部分時間由分別手持108號及83號牌的2名市民不斷來回出價，最終經過約20分鐘、逾70口叫價，由手持83號牌的女士以2,020萬元投得。該名女子完成辦理手續後由友人陪同離開，並無回應記者提問。

「Ｄ」牌激烈競投情況按圖即睇：

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今次「D」牌成為歷來第3貴的新春車牌。早前有業界人士估計成效價或破千萬，指「D」牌有「Dragon（龍）」及「Dollar（錢）」的意思，「意頭」不錯，估計成交價或可破千萬。

翻查資料，歷年拍賣最貴的自訂車牌，是2021年3月拍賣的單字車牌「Ｗ」，由1名男買家以2,600萬元投得；其次是去年2月拍賣的自訂車牌「R」，由1名女買家以2,550萬元投得。

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責任編輯：馮琪雅