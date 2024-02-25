【新春車牌拍賣】「D」牌2,020萬元成交　破另一英文單字紀錄登歷來第3貴車牌

▲ 運輸署今日（25日）舉行新春車牌拍賣。（梁偉榮攝）

運輸署今日（25日）舉行農曆新年車牌號碼拍賣， 公開拍賣49個車牌號碼，最搶手的單字英文車牌「D」最終以2,020萬元成，更創歷來第3貴的新春車牌，打破另一英文單字車牌紀錄。

「D」牌開價5,000元，第一口叫價即跳升至500萬元，其後大部分時間由分別手持108號及83號牌的2名市民不斷來回出價，最終由手持83號牌的女士，以2,020萬元投得。

「Ｄ」牌激烈競投情況按圖即睇：

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今次「D」牌成交價，已超越2017年2月拍賣「V」牌的1,300萬元，成為歷來第3貴的新春車牌。翻查資料，歷年拍賣最貴的新春車牌是2021年3月拍賣的單字車牌「Ｗ」，最終由1名男買家以2,600萬元投得；第2貴的是去年2月拍賣的自訂車牌「R」，最終由1名女買家以2,550萬元投得。

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責任編輯：馮琪雅