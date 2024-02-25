  • 18°C
香港時間 : 2024225日 (週日) 17:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【關愛隊】陳國基：關愛隊已探訪近4萬戶長者及基層家庭　提供約7千次簡單家居和支援服務

政治 16:37 2024/02/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

陳國基透露，截至今年1月底，關愛隊已探訪近40,000戶長者及其他基層家庭。(陳國基fb圖片)

本屆政府委派「關愛隊」主動上門探訪長者及其他基層家庭，政務司司長陳國基今日透露，隨着全港18區逾450支「關愛隊」全面啟動，截至今年1月底，關愛隊已探訪近40,000戶長者及其他基層家庭，並提供約7,000次簡單家居和支援服務，將好事、實事做到群眾的心坎上。

點擊圖片放大
+6
+5

陳國基今日在社交平台撰文指，昨日是正月十五元宵節，是人月兩團圓的好日子，特意邀請了約40名屬於雙老或獨老家庭的「老友記」、勞工及福利局局長孫玉菡、東華三院主席韋浩文和行政總監蘇祐安來到其官邸，共慶佳節。他亦安排「共創明『Teen』校友會」學員組成「小義工隊」，貼身照顧各位「老友記」，將愛和關懷傳遞開去。

他指，各位「老友記」老當益壯、精靈過人，與他們遊官邸、猜燈謎、享用茶點，更合唱懷舊金曲，大家不亦樂乎，而「共創明『Teen』校友會」小義工也不負所託，悉心關懷各位「老友記」，充分體現長幼共融，令他非常欣慰。

他形容，一眾「老友記」特別對他官邸所種的古樹「紅皮糙果茶」，以及去年有四條新寶寶鯉魚誕生的魚池感興趣，更排隊與他「打卡」。陳國基稱：

有『老友記』對我說，平時只能在電視上見到我，現在可以與我『零距離』合照，感到非常驚喜，日後可向朋友『炫耀』一下，確實讓我有點『受寵若驚』！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
今日 11:57
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
【京官訪港】夏寶龍晤兩律師會涵討論23條　杜淦堃會上反映社會上或對條文有不同看法
今日 16:16
【京官訪港】夏寶龍晤兩律師會涵討論23條　杜淦堃會上反映社會上或對條文有不同看法
【人大常委會】李慧琼今赴京出席會議　冀約部委官員續爭取放寬自由行
今日 16:01
【人大常委會】李慧琼今赴京出席會議　冀約部委官員續爭取放寬自由行

你可能感興趣

【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
今日 11:57
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
【京官訪港】夏寶龍晤兩律師會涵討論23條　杜淦堃會上反映社會上或對條文有不同看法
今日 16:16
【京官訪港】夏寶龍晤兩律師會涵討論23條　杜淦堃會上反映社會上或對條文有不同看法
【人大常委會】李慧琼今赴京出席會議　冀約部委官員續爭取放寬自由行
今日 16:01
【人大常委會】李慧琼今赴京出席會議　冀約部委官員續爭取放寬自由行
政治 東華三院 孫玉菡 陳國基 元宵節 政務司 勞工及福利局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）