【關愛隊】陳國基：關愛隊已探訪近4萬戶長者及基層家庭　提供約7千次簡單家居和支援服務

▲ 陳國基透露，截至今年1月底，關愛隊已探訪近40,000戶長者及其他基層家庭。(陳國基fb圖片)

本屆政府委派「關愛隊」主動上門探訪長者及其他基層家庭，政務司司長陳國基今日透露，隨着全港18區逾450支「關愛隊」全面啟動，截至今年1月底，關愛隊已探訪近40,000戶長者及其他基層家庭，並提供約7,000次簡單家居和支援服務，將好事、實事做到群眾的心坎上。

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陳國基今日在社交平台撰文指，昨日是正月十五元宵節，是人月兩團圓的好日子，特意邀請了約40名屬於雙老或獨老家庭的「老友記」、勞工及福利局局長孫玉菡、東華三院主席韋浩文和行政總監蘇祐安來到其官邸，共慶佳節。他亦安排「共創明『Teen』校友會」學員組成「小義工隊」，貼身照顧各位「老友記」，將愛和關懷傳遞開去。

他指，各位「老友記」老當益壯、精靈過人，與他們遊官邸、猜燈謎、享用茶點，更合唱懷舊金曲，大家不亦樂乎，而「共創明『Teen』校友會」小義工也不負所託，悉心關懷各位「老友記」，充分體現長幼共融，令他非常欣慰。

他形容，一眾「老友記」特別對他官邸所種的古樹「紅皮糙果茶」，以及去年有四條新寶寶鯉魚誕生的魚池感興趣，更排隊與他「打卡」。陳國基稱：

有『老友記』對我說，平時只能在電視上見到我，現在可以與我『零距離』合照，感到非常驚喜，日後可向朋友『炫耀』一下，確實讓我有點『受寵若驚』！

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責任編輯：區綽彥