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【自由行】楊潤雄指增自由行城市需循序漸進　吸客不能「鬥平」

社會 17:34 2024/02/25

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楊潤雄指增自由行城市需循序漸進，吸客不能「鬥平」。（資料圖片）

西安及青島新增為內地赴港澳個人遊城市，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將與航空公司及港鐵商討增加往來兩地航班與高鐵班次的安排，短期內會聯同旅發局到當地推廣；開放更多內地自由行城市需要循序漸進。他強調要吸引旅客訪港，不能一味「鬥平」，須展示自身旅遊優勢。

現時每周青島往來香港的航班有12對，往來西安與香港則只有6至7對，楊潤雄今日（25日）在一個電視節目稱，會與航空公司商討航班班次安排，相信國泰作為大型航空公司有能力作出調動；未來也會與港鐵商討增加高鐵班次。他又透露，短期內會與旅發局到兩個城市宣傳。

對於香港酒店房價較深圳貴，會否擔心旅客不在本港過夜，楊潤雄強調，本港旅遊長期與周邊城市競爭，反而應展示自己優勢，如優質服務及良好旅遊體驗，並非要「與人鬥平」。他又稱，去年酒店平均入住率也有8成多，繁忙時段更達9成以上，強調酒店入住率不會因價錢失去了優勢。

被問到會否恢復「一簽多行」，楊潤雄稱，當局曾研究此方案，又指「一簽多行」與開放自由行城市帶來的經濟效益不同，認為每開放多一個內地自由行城市，便多一個客源，但認為需要循序漸進，因為本港旅遊接待能力去年起重建，若短期內有大批旅客湧來本港，可能會有點不暢順，故需要過渡期。

針對內地客訪港旅遊模式轉變，會否削弱旅遊業對本地經濟的帶動力，楊潤雄指出，每150萬名旅客帶來0.1%的本地生產總值增長，是根據疫情前的數字，今年仍有待觀察，料大致相若。

對於文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」約780萬元，楊潤雄回應，指費用「係有需要」，涉及設計、製作、人手及宣傳工作等方面，不應純粹考慮經濟效益，認為活動自舉行後，有很多人「打卡」，市民可參與及欣賞文化藝術作品，有助推動香港成為中外文化藝術交流中心。

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記者：陳麗娜

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