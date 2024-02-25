【氫巴】全港首輪氫能巴士首航　獲乘客讚舒適安靜料今年擴展至港島

▲ 全港首輛雙層氫能巴士今早（25日）啟航。（城巴提供圖片）

全港首輛氫能巴士今日（25日）啟航，率先行駛啟德至長沙灣的城巴20號線，吸引大批巴士迷排隊乘搭，獲乘客大讚車程較安靜及舒適。

全港首輛雙層氫能巴士在全港首個加氫站加注氫氣後，今早11時順利首航，逾100名氫能巴士支持者獲贈首航紀念證書及禮品，搭上頭班城巴氫能巴士。有巴士迷表示，特意提早於凌晨3時到站排隊，有家長更陪同子女到場輪候，亦有巴士迷更為《綠袖子》重新填詞，表達能夠乘搭首頭氫巴的興奮心情：「乘搭最新氫巴超興奮，為咗首班車我不睡眠」。

有巴士迷表示，期望乘搭氫能巴士上學；亦有家長表示，氫能巴士行駛車程比較安靜和舒適，期望服務能擴屋至港島區。

部分巴士迷在馬路上追拍氫能巴士，險象橫生，今午1時許，在啟德沐安街部分巴士迷衝出馬路，1輛七人車駛至收掣不及，撞傷1名12歲男童，他雙腳膝蓋擦傷，坐上擔架由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

▼ 點擊圖片放大

城巴是全港唯一具備雙層電能巴士及氫能巴士營運經驗的專營巴士公司。城巴表示，氫能巴士已投入20號窩打老道線服務，由啟德（沐安街）來往長沙灣（海達邨），初期每日提供6至8個班次；下階段將持續擴展服務範圍，深入九龍核心地區，包括安排在22M線及20A號彌敦道線投入服務。

城巴總經理（營運）馬詹唯表示，3條氫巴路線均為城巴具有代表性的九龍市區路線，有助收集氫能巴士於不同現實場景的營運表現，包括交通狀況、天氣及續航力等；今年稍後將於港島區增設加氫站，屆時很大機會將氫巴服務拓展至港島區，未來亦會再購入5部雙層電能巴士及5部氫能巴士。

城巴形容，氫能巴士首航標誌著香港歷史上首次有氫能車輛在路面載客行駛，繼前年於港島區啟動香港首輛雙層電能巴士後，城巴對能在本港推動氫能及零排放交通發展感到榮幸，並期待能夠創造更多里程碑。在本港首個氫能項目的成功基礎上，城巴會與氫能源跨部門工作小組及特區政府持續緊密合作，推動政策拆牆鬆綁，助力香港發展氫能及營運新能源車輛及其設施。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅