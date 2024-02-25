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港女野人2丨陳若思何泳芍春裝行Catwalk　女神屬魅力粉絲叫喊助威

娛樂 18:05 2024/02/25

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（左起）何泳芍、陳若思、陳欣茵、屈詠儀齊出席活動。

陳若思（Amber）、陳欣茵（Yanyan）、何泳芍（Honey）及屈詠儀（Anna）在今日（2月25日）現身商場上演活力十足的春日時裝表演，幾位女神分別以運動裝及最新春裝行Catwalk，盡顯好身材之餘更令場內洋溢青春感。

她們更齊發揮創意作出春日時尚配搭，以不同飾物為妝容添加精緻感，比拼時尚觸覺，現場觀眾更非常熱情叫喊為女神助陣。同時，並有星級美妝師Janice Lam為她們美貌再升級。

港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】

星級美妝師何泳芍化妝。

向星級美妝師偷師
 
而Amber及Honey早前遠赴紐西蘭拍攝《港女野人2》大曬好身材，今日與前J2ers Yanyan再度合作。

3位靚女表示平時很少濃妝外出，因出門前通常都很匆忙，雖然不介意素顏外出，但今日難得有機會與星級美妝師Janice合作，表示除要記下美妝筆記外，更要把握機會向Janice請教新一季化妝貼士，特別近日天氣潮濕，大回南天必備的化妝技巧不可或缺。

同時，Amber及Honey尤其喜愛戶外活動，於會上更特別請戶外活動的美妝技巧，方便隨時隨地都能拍下女神照。

J2女神陳若思。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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