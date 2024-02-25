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再見‧枕邊人丨張曦雯首次挑戰演反派　自嘲天生有演反派潛質：一唔笑就好aggressive

娛樂 18:41 2024/02/25

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張曦雯在《再見‧枕邊人》演公關公司負責人朱善美。

張曦雯（Kelly）在TVB新劇《再見‧枕邊人》佔戲甚重，她飾演的朱善美與馬德鐘飾演的楊萬森、及黃智雯飾演的顧晴天有著錯綜複雜的關係。

身為公關公司負責人的朱善美，表面是長袖善舞、圓滑大方兼善解人意的女強人，實際上卻是機關算盡的心機女，為了愛情可以不惜一切。

再見‧枕邊人丨馬德鐘情義兩難忠奸難辨 　黃智雯張曦雯容貌拼湊海報零違和

張曦雯在《再見‧枕邊人》飾演的朱善美長袖善舞。

張曦雯過足戲癮

據TVB官方日前釋出的《再見‧枕邊人》宣傳短片，Kelly的角色不但所有造型均高貴亮麗；而且每個場口情緒差異均相當明顯，一時是幸福的小鳥依人、一時是明艷睿智的時代女性、一時是眼神充滿殺氣的狠角色、一時則是哭成淚人的軟弱女；其中一個場口更會對著黃智雯連珠炮發，黃智雯則掌摑Kelly還擊；角色如此有發揮，難怪Kelly笑言拍攝期間過足戲癮。

談到角色，Kelly坦言很大挑戰，並透露是首度挑戰反派角色：「第一次做有少少反派成份嘅角色，自己都好享受，好期待大家嘅反應。」

Kelly在《再見‧枕邊人》被黃智雯掌摑。

Kelly不介意「被討厭」

此外，Kelly又笑言不介意劇集出街後「被討厭」：「做反派唔係越多人鬧越好咩？大家可以睇得投入啲嘛，其實我覺得我都幾適合做反派，一行出嚟唔笑就好aggressive咁。」

她續指，朱善美角色人設不但複雜，而且更要展現多方面的不同情緒，所以在塑造人物時確是花了不少功夫。

除表裏不一，朱善美還有個特點，就是女人味十足，故此Kelly在劇中的造型不但多變，更不乏貼身造型，盡顯玲瓏婀娜身段。

朱善美十分善解人意。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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