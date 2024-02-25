吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷

▲ Deep在演唱會唱了廿多首金曲。

吳浩康（Deep）昨日（2月24日）在海洋公園舉行演唱會《Deep Reborn》，全場1200名歌迷非常熱情，提早入場霸位，而ERROR成員保錡、吳肇軒、周國豐、伍仲衡、莊韻澄等到場支持。

Deep開騷前表示自己感冒未清，多謝太太代照顧愛兒：「因為太太病仲嚴重過我，但佢為咗可以比我提早入住酒店，自己一個人照顧小朋友。頭先仔仔第一次見我駁髮，佢都呆一呆好似唔認得我咁。」

同時他表示沒預愛兒上台，因為怕兒子被音響嚇到：「舞台啲音響都有翻咁上下勁，我又買漏咗耳罩比佢，唯有下一次先。頭先台上冇多謝太太，因為個騷嚴重Over run，如果我要多謝佢，恐怕講到11點都講唔完。」

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▲ 吳浩康演唱會《Deep Reborn》。

吳浩康請工友睇騷

同時，Deep當晚更邀請地盤工友睇騷，並表示兄弟有點唱，不過他就未能令他們願望成真：「佢哋點唱《到底發生過甚麼事》，如果唱佢地啲心水，就要成Part改歌，會加重隊Band嘅負擔，所以唯有下次先。依家一場就未夠喉，我同主辦傾緊加場定轉場，好似轉場開心啲！紅館唔一定嘅，但下次係更大嘅場地。」



演唱會適逢元宵節，Deep一度落台向Fans逗利是。同時，講到歌手、地盤工程兩邊忙，他坦言時間編排最苦惱：「都計劃出新歌，點都要搵時間出嚟，多謝老闆嘅體諒！至於歌手定地盤開工好搵，呢啲視乎你工種，慢慢咪後再探討。」

▲ Deep落台向Fans逗利是。

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