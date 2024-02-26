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【提防詐騙】防騙視伏App即日起增3大新功能　自動辨識可疑來電及網址

社會 00:00 2024/02/26

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防騙視伏App即日起增3大新功能。（梁薾心攝）

因應科技罪案和詐騙案愈趨猖獗，警方宣布，即日起推出升級版「防騙視伏App」，新增「可疑來電警示」、「可疑網站偵測」和「公眾舉報平台」3大新功能，在用戶收到可疑來電，或瀏覧可疑網站時，自動發出警示，亦提供更直接報料方法。

警方強調不會儲存通話和瀏覧紀錄，用戶毋須擔心私隱問題；又指會運用人工智能（AI）分析舉報資料，確保資料庫準確。

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警方去年錄得逾3.4萬宗科技罪案，按年升5成，損失金額達54.9億元；有國際機構調查報告更顯示，去年全球利用AI換臉程式瞞騙人臉識別系統的案件，急升達7倍；詐騙案更是每13分鐘，就有1宗發生。

去年2月推出的「防騙視伏App」雖然能為可疑電話和網址等，提供即時風險評估，但用戶需手動輸入資料。網罪科總督察鄧國軒指，明白市民生活繁忙，未必有空逐一查證陌生來電等風險，加上本港詐騙數字持續上升，當中近8成屬網上或電話騙案，故即日起推出升級版「防騙視伏App」，新增3大新功能，包括「可疑來電警示」、「可疑網站偵測」和「公眾舉報平台」，以進一步提高市民防騙意識。

「可疑來電警示」和「可疑網站偵測」功能，均加入自動化元素，用戶只需打開預設功能，授權讀取來電和瀏覽網站，及不定時推送新警方詐騙資料庫至手機，程式便會自動把來電和網站，跟資料庫作對比，辨識潛在詐騙或網絡安全風險；若有風險，會即時彈出警示視窗，惟不設聲音提醒。鄧國軒強調警方不會儲存用戶通話和瀏覧紀錄，「根據個人資料私隱條例保障私隱。」

至於「公眾舉報平台」，用戶作一次性登記後，便能直接向警方舉報可疑電話號碼和網站。鄧國軒稱，平台加設分析機制和AI元素，會自動為收到的資料評分和分析風險，警方亦會再做雙重核實，確保準確性；又解釋要求市民登記，是想避免惡意舉報。

網罪科署理高級警司陳純青說，有信心是次升級成效非常顯著，進一步豐富詐騙資料庫內容、提升「防騙視伏App」預警能力，並減低市民受騙風險、遏止騙案；又說程式至今共錄得逾23萬次下載，逾238萬次搜尋中，17%結果與詐騙或網絡安全風險有關，希望升級版推出後，「全港700萬市民都下載。」

至於資料庫目前數據量，陳純青指不便透露，但強調全部資料都來自可靠來源。警方補充，系統每日更新，「收到新個案又證實是騙案就會更新。」

騙案防不勝防。年約40歲的商人譚小姐（化名），上月初因誤信白撞短訊，被騙在虛假購物平台上，進行「刷單任務」，共損失5,500元，【詳情即看】。

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記者：梁薾心

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