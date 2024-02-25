蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃

▲ 蔣家旻與男友日本旅行放閃。

蔣家旻（Angel）認拍拖有新戀情！現年34歲蔣家旻入行後曾與朱敏瀚交往，可是二人在2014年分手，但彼此仍保持友好關係，之後也曾一同拍劇。此外，她曾與多位男藝人傳出緋聞，包括麥秋成、羅天宇、敖嘉年等，不過她都一一否認。

昨日（2月24日），蔣家旻於個人IG甘載多張「男友視角」照片，此外還上載一段入酒店房內見到床上放有鮮花的浪漫短片，她寫道：

對我來說 情人節最大的驚喜是：

非常慶幸自己沒把任何驚喜搞砸😂

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#鐵塔也要穿上新衣過情人節

#期間限定 #💜❤️ #surprise

#happyvalentinesday #元宵節快樂

蔣家旻似在暗示在蜜運之中，在上周情人節與男友到東京旅行。

2024風生水起丨袁文傑愛隊阿仙奴有機會捧盃？ 蔣家旻命格水泛木漂宜嫁老外

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在今日（2月25日）蔣家旻接受傳媒訪問承認拍拖，並透露男友為圈外人。

她更大方稱其實二人已非首年共度情人節，即是二人拍拖已逾1年，蔣家旻更表示與男友是相識逾8年的好友，之後發展成情侶。

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